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"В гостях у сказки". Зеленский предложил Западу исполнить его желания - 16.10.2024, ПРАЙМ
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"В гостях у сказки". Зеленский предложил Западу исполнить его желания
"В гостях у сказки". Зеленский предложил Западу исполнить его желания - 16.10.2024, ПРАЙМ
"В гостях у сказки". Зеленский предложил Западу исполнить его желания
Презентованный "план победы" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта Украине стоит отнести к разряду "в гостях у сказки". Так оценил инициативу главы... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T15:17+0300
2024-10-16T15:19+0300
политика
владимир зеленский
план
оценка
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Презентованный "план победы" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта Украине стоит отнести к разряду "в гостях у сказки". Так оценил инициативу главы киевского режима депутат ГД от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик."План победы" состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Первый пункт - приглашение Украины вступить в НАТО, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по территории РФ, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" РФ. Как предполагают авторы плана, конфликт на Украине закончится до конца 2025 года."План Зеленского - из разряда "в гостях у сказки". Думаю, в Верховной раде его и восприняли подобным образом", - оценил "работу" Зеленского Белик.Он обратил внимание, что план представляет собой некий набор желаний главы киевского режима, и эти желание он предлагает претворить в жизнь Западу, поскольку самой Украине это явно не под силу."В то же время коллективный Запад четко дал понять, что война с Россией не входит в их планы, а Зеленский в своей речи четко к этому подталкивает, - отметил Белик. - Так что сегодня в украинском парламенте в определенном шоке были и депутаты, и СМИ, ну, а Зеленскому не привыкать к "сенсациям".
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владимир зеленский, план, оценка
Политика, Владимир Зеленский, план, оценка
15:17 16.10.2024 (обновлено: 15:19 16.10.2024)
 
"В гостях у сказки". Зеленский предложил Западу исполнить его желания

Депутат Белик отнес "план победы" Зеленского к разряду "в гостях у сказки"

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Презентованный "план победы" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта Украине стоит отнести к разряду "в гостях у сказки". Так оценил инициативу главы киевского режима депутат ГД от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"План победы" состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Первый пункт - приглашение Украины вступить в НАТО, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по территории РФ, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" РФ. Как предполагают авторы плана, конфликт на Украине закончится до конца 2025 года.
"План Зеленского - из разряда "в гостях у сказки". Думаю, в Верховной раде его и восприняли подобным образом", - оценил "работу" Зеленского Белик.
Он обратил внимание, что план представляет собой некий набор желаний главы киевского режима, и эти желание он предлагает претворить в жизнь Западу, поскольку самой Украине это явно не под силу.
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Вчера, 16:48
"В то же время коллективный Запад четко дал понять, что война с Россией не входит в их планы, а Зеленский в своей речи четко к этому подталкивает, - отметил Белик. - Так что сегодня в украинском парламенте в определенном шоке были и депутаты, и СМИ, ну, а Зеленскому не привыкать к "сенсациям".
 
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