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"В гостях у сказки". Зеленский предложил Западу исполнить его желания

"В гостях у сказки". Зеленский предложил Западу исполнить его желания - 16.10.2024, ПРАЙМ

"В гостях у сказки". Зеленский предложил Западу исполнить его желания

Презентованный "план победы" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта Украине стоит отнести к разряду "в гостях у сказки". Так оценил инициативу главы... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T15:17+0300

2024-10-16T15:17+0300

2024-10-16T15:19+0300

политика

владимир зеленский

план

оценка

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Презентованный "план победы" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта Украине стоит отнести к разряду "в гостях у сказки". Так оценил инициативу главы киевского режима депутат ГД от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик."План победы" состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Первый пункт - приглашение Украины вступить в НАТО, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по территории РФ, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" РФ. Как предполагают авторы плана, конфликт на Украине закончится до конца 2025 года."План Зеленского - из разряда "в гостях у сказки". Думаю, в Верховной раде его и восприняли подобным образом", - оценил "работу" Зеленского Белик.Он обратил внимание, что план представляет собой некий набор желаний главы киевского режима, и эти желание он предлагает претворить в жизнь Западу, поскольку самой Украине это явно не под силу."В то же время коллективный Запад четко дал понять, что война с Россией не входит в их планы, а Зеленский в своей речи четко к этому подталкивает, - отметил Белик. - Так что сегодня в украинском парламенте в определенном шоке были и депутаты, и СМИ, ну, а Зеленскому не привыкать к "сенсациям".

https://1prime.ru/20241015/zelenskiy-852191750.html

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владимир зеленский, план, оценка