https://1prime.ru/20241016/plan-852208687.html
"В гостях у сказки". Зеленский предложил Западу исполнить его желания
"В гостях у сказки". Зеленский предложил Западу исполнить его желания - 16.10.2024, ПРАЙМ
"В гостях у сказки". Зеленский предложил Западу исполнить его желания
Презентованный "план победы" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта Украине стоит отнести к разряду "в гостях у сказки". Так оценил инициативу главы... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T15:17+0300
2024-10-16T15:17+0300
2024-10-16T15:19+0300
политика
владимир зеленский
план
оценка
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Презентованный "план победы" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта Украине стоит отнести к разряду "в гостях у сказки". Так оценил инициативу главы киевского режима депутат ГД от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик."План победы" состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Первый пункт - приглашение Украины вступить в НАТО, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по территории РФ, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" РФ. Как предполагают авторы плана, конфликт на Украине закончится до конца 2025 года."План Зеленского - из разряда "в гостях у сказки". Думаю, в Верховной раде его и восприняли подобным образом", - оценил "работу" Зеленского Белик.Он обратил внимание, что план представляет собой некий набор желаний главы киевского режима, и эти желание он предлагает претворить в жизнь Западу, поскольку самой Украине это явно не под силу."В то же время коллективный Запад четко дал понять, что война с Россией не входит в их планы, а Зеленский в своей речи четко к этому подталкивает, - отметил Белик. - Так что сегодня в украинском парламенте в определенном шоке были и депутаты, и СМИ, ну, а Зеленскому не привыкать к "сенсациям".
https://1prime.ru/20241015/zelenskiy-852191750.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, план, оценка
Политика, Владимир Зеленский, план, оценка
"В гостях у сказки". Зеленский предложил Западу исполнить его желания
Депутат Белик отнес "план победы" Зеленского к разряду "в гостях у сказки"
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Презентованный "план победы" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта Украине стоит отнести к разряду "в гостях у сказки". Так оценил инициативу главы киевского режима депутат ГД от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"План победы" состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Первый пункт - приглашение Украины вступить в НАТО, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по территории РФ, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" РФ. Как предполагают авторы плана, конфликт на Украине закончится до конца 2025 года.
"План Зеленского - из разряда "в гостях у сказки". Думаю, в Верховной раде его и восприняли подобным образом", - оценил "работу" Зеленского Белик.
Он обратил внимание, что план представляет собой некий набор желаний главы киевского режима, и эти желание он предлагает претворить в жизнь Западу, поскольку самой Украине это явно не под силу.
"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому
"В то же время коллективный Запад четко дал понять, что война с Россией не входит в их планы, а Зеленский в своей речи четко к этому подталкивает, - отметил Белик. - Так что сегодня в украинском парламенте в определенном шоке были и депутаты, и СМИ, ну, а Зеленскому не привыкать к "сенсациям".