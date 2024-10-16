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Греф рассказал о новом прорыве России в сфере платежей - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Греф рассказал о новом прорыве России в сфере платежей
Греф рассказал о новом прорыве России в сфере платежей - 16.10.2024, ПРАЙМ
Греф рассказал о новом прорыве России в сфере платежей
Россия совершила новый прорыв в сфере платежей, разработав уникальные методы оплаты, в результате уже четверть всех платежей в стране в этом году будет... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T10:51+0300
2024-10-16T10:51+0300
экономика
россия
герман греф
платежи
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СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. Россия совершила новый прорыв в сфере платежей, разработав уникальные методы оплаты, в результате уже четверть всех платежей в стране в этом году будет совершаться без карты, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Мы видим, что до конца текущего года уже 25% всех транзакций будет делаться уже без карточек. И это только начало процесса", - сказал он, выступая на форуме Finopolis. Греф напомнил, что в 2022 году из России ушли многие популярные сервисы бесконтактной оплаты. "Сегодня мы выходим на новый прорыв в части транзакций: мы сделали совершенно новые методы оплаты, которые я нигде в мире не встречал. На сегодняшний день в России есть вся известная линейка, более того, сегодня очень быстро распространяется биометрия, чего нет ни в одной другой стране - в Китае, ни в США, ни в одной из стран Европы", - отметил глава Сбербанка. По данным ЦБ, доля безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам 2023 года составила 83,4%, а уже в этом году достигнет 84-85%.
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россия, герман греф, платежи
Экономика, РОССИЯ, Герман Греф, платежи
10:51 16.10.2024
 
Греф рассказал о новом прорыве России в сфере платежей

Греф: четверть всех платежей в России в этом году будет совершаться без карты

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. Россия совершила новый прорыв в сфере платежей, разработав уникальные методы оплаты, в результате уже четверть всех платежей в стране в этом году будет совершаться без карты, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы видим, что до конца текущего года уже 25% всех транзакций будет делаться уже без карточек. И это только начало процесса", - сказал он, выступая на форуме Finopolis.
Греф напомнил, что в 2022 году из России ушли многие популярные сервисы бесконтактной оплаты. "Сегодня мы выходим на новый прорыв в части транзакций: мы сделали совершенно новые методы оплаты, которые я нигде в мире не встречал. На сегодняшний день в России есть вся известная линейка, более того, сегодня очень быстро распространяется биометрия, чего нет ни в одной другой стране - в Китае, ни в США, ни в одной из стран Европы", - отметил глава Сбербанка.
По данным ЦБ, доля безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам 2023 года составила 83,4%, а уже в этом году достигнет 84-85%.
 
ЭкономикаРОССИЯГерман Грефплатежи
 
 
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