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Греф рассказал о новом прорыве России в сфере платежей

Греф рассказал о новом прорыве России в сфере платежей - 16.10.2024, ПРАЙМ

Греф рассказал о новом прорыве России в сфере платежей

Россия совершила новый прорыв в сфере платежей, разработав уникальные методы оплаты, в результате уже четверть всех платежей в стране в этом году будет... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T10:51+0300

2024-10-16T10:51+0300

2024-10-16T10:51+0300

экономика

россия

герман греф

платежи

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СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. Россия совершила новый прорыв в сфере платежей, разработав уникальные методы оплаты, в результате уже четверть всех платежей в стране в этом году будет совершаться без карты, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Мы видим, что до конца текущего года уже 25% всех транзакций будет делаться уже без карточек. И это только начало процесса", - сказал он, выступая на форуме Finopolis. Греф напомнил, что в 2022 году из России ушли многие популярные сервисы бесконтактной оплаты. "Сегодня мы выходим на новый прорыв в части транзакций: мы сделали совершенно новые методы оплаты, которые я нигде в мире не встречал. На сегодняшний день в России есть вся известная линейка, более того, сегодня очень быстро распространяется биометрия, чего нет ни в одной другой стране - в Китае, ни в США, ни в одной из стран Европы", - отметил глава Сбербанка. По данным ЦБ, доля безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам 2023 года составила 83,4%, а уже в этом году достигнет 84-85%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, герман греф, платежи