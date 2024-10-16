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Задержан подозреваемый в причастности к подрыву авто в Москве - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Задержан подозреваемый в причастности к подрыву авто в Москве
Задержан подозреваемый в причастности к подрыву авто в Москве - 16.10.2024, ПРАЙМ
Задержан подозреваемый в причастности к подрыву авто в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в попытке убийства на юго-западе Москвы, где подорвали автомобиль, в результате чего пострадали... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T05:44+0300
2024-10-16T05:45+0300
происшествия
москва
криминал
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в попытке убийства на юго-западе Москвы, где подорвали автомобиль, в результате чего пострадали три человека, сообщает прокуратура столицы. "При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы", - отмечается в сообщении ведомстваПредставитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый 1973 года рождения был задержан по месту своего проживания. Она уточнила, что задержанного передадут следователям в ближайшее время.В управлении СК по Москве добавили, что задержанного проверят на причастность к совершению указанного преступления. Ранее Следственный комитет и прокуратура заявляли, что после инцидента с автомобилем на Профсоюзной улице во вторник пострадали три человека, в их числе мужчина и шестилетний мальчик. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в Следственном комитете. Взрывом задело два автомобиля: у Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер. Мощность сработавшего взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank оценивается в около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.
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москва, криминал
Происшествия, МОСКВА, Криминал
05:44 16.10.2024 (обновлено: 05:45 16.10.2024)
 
Задержан подозреваемый в причастности к подрыву авто в Москве

Задержан подозреваемый в инциденте в Москве, где при подрыве авто пострадали 3 человека

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк!Задержание. Архивное фото
!Задержание. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в попытке убийства на юго-западе Москвы, где подорвали автомобиль, в результате чего пострадали три человека, сообщает прокуратура столицы.
"При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы", - отмечается в сообщении ведомства
Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый 1973 года рождения был задержан по месту своего проживания. Она уточнила, что задержанного передадут следователям в ближайшее время.
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В управлении СК по Москве добавили, что задержанного проверят на причастность к совершению указанного преступления.
Ранее Следственный комитет и прокуратура заявляли, что после инцидента с автомобилем на Профсоюзной улице во вторник пострадали три человека, в их числе мужчина и шестилетний мальчик. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в Следственном комитете.
Взрывом задело два автомобиля: у Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер. Мощность сработавшего взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank оценивается в около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.
 
ПроисшествияМОСКВАКриминал
 
 
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