https://1prime.ru/20241016/podryv-852199632.html

Задержан подозреваемый в причастности к подрыву авто в Москве

Задержан подозреваемый в причастности к подрыву авто в Москве - 16.10.2024, ПРАЙМ

Задержан подозреваемый в причастности к подрыву авто в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в попытке убийства на юго-западе Москвы, где подорвали автомобиль, в результате чего пострадали... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T05:44+0300

2024-10-16T05:44+0300

2024-10-16T05:45+0300

происшествия

москва

криминал

https://cdnn.1prime.ru/img/82684/70/826847041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_7e8ec92b8f124554b85905cf41033416.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в попытке убийства на юго-западе Москвы, где подорвали автомобиль, в результате чего пострадали три человека, сообщает прокуратура столицы. "При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы", - отмечается в сообщении ведомстваПредставитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый 1973 года рождения был задержан по месту своего проживания. Она уточнила, что задержанного передадут следователям в ближайшее время.В управлении СК по Москве добавили, что задержанного проверят на причастность к совершению указанного преступления. Ранее Следственный комитет и прокуратура заявляли, что после инцидента с автомобилем на Профсоюзной улице во вторник пострадали три человека, в их числе мужчина и шестилетний мальчик. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в Следственном комитете. Взрывом задело два автомобиля: у Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер. Мощность сработавшего взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank оценивается в около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.

https://1prime.ru/20240918/wildberries-851647720.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, криминал