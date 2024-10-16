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Wildberries выпустит приложение под российскую ОС "Аврора"

Wildberries выпустит приложение под российскую ОС "Аврора" - 16.10.2024, ПРАЙМ

Wildberries выпустит приложение под российскую ОС "Аврора"

Wildberries выпустит приложение под отечественную операционную систему "Аврора" - кроссплатформенный сервис будет доступен для установки в RuStore и "Аврора... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T12:03+0300

2024-10-16T12:03+0300

2024-10-16T12:03+0300

экономика

россия

wildberries

мобильное приложение

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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Wildberries выпустит приложение под отечественную операционную систему "Аврора" - кроссплатформенный сервис будет доступен для установки в RuStore и "Аврора Маркете" с ноября текущего года, рассказали в пресс-службе маркетплейса. "Wildberries присоединяется к экосистеме ОС "Аврора". Компания Wildberries & Russ стала партнером "Открытой мобильной платформы", разработчика российской ОС "Аврора". Полноценное кроссплатформенное приложение Wildberries будет доступно для установки в RuStore и "Аврора Маркет" с ноября текущего года", - сказано в релизе. Сейчас приложение находится на стадии бета-тестирования, его представили на форуме Finopolis 2024. Как отметил директор департамента разработки ОС "Аврора", одним из векторов развития компании является предоставление инструментов разработки, которые позволяют самостоятельно создавать быстрые, эффективные приложения, а также минимизировать затраты при миграции с других платформ. "Мы рады объявить о сотрудничестве с "Открытой мобильной платформой" и тем самым обеспечить нашим клиентам возможность осуществлять заказ на любой мобильной операционной системе на их выбор, включая ОС "Аврора". Нам важно, чтобы у каждого покупателя и предпринимателя был удобный доступ к Wildberries с привычного устройства, поэтому мы постоянно развиваем свой технологический стек и поддерживаем растущие платформы. Мы приветствуем фокус ОС "Аврора" на безопасности и стремление команды гарантировать безопасность данных пользователей и всех их финансовых транзакций", - добавила руководитель направления цифровизации и гостеха Wildberries Екатерина Уланова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, wildberries, мобильное приложение