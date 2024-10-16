https://1prime.ru/20241016/roskosmos-852199501.html

"Роскосмос" рассказал о перспективах сотрудничества с КНР и Индией

"Роскосмос" рассказал о перспективах сотрудничества с КНР и Индией - 16.10.2024, ПРАЙМ

"Роскосмос" рассказал о перспективах сотрудничества с КНР и Индией

Россия, Китай и Индия могли бы в будущем проводить перекрёстные эксперименты на своих орбитальных станциях, чтобы потом сравнивать результаты, полученные на... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T05:37+0300

2024-10-16T05:37+0300

2024-10-16T05:37+0300

роскосмос

индия

китай

космос

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Россия, Китай и Индия могли бы в будущем проводить перекрёстные эксперименты на своих орбитальных станциях, чтобы потом сравнивать результаты, полученные на разных околоземных орбитах, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". "Двое из наших партнеров по БРИКС, Китай и Индия, уже имеют действующую либо находящуюся в продвинутой фазе разработки национальную космическую станцию. Это открывает путь для возможных "перекрестных" научных и технологических исследований, обеспечивая взаимодополняемость работ ввиду различных технических параметров и условий на наших орбитальных станциях", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что разрабатываемая сейчас в России станция РОС имеет национальный статус, но "Роскосмос" открыт для международной кооперации по всему спектру возможных направлений работ в рамках этой программы. В частности, это может быть проведение космических экспериментов на борту РОС, валидация на орбите новых приборов и систем, организация космических миссий для представителей зарубежных стран и даже создание дополнительных "национальных" модулей РОС по заказу международных партнеров. РОС, разворачивание которой на орбите начнётся в 2027 году, нужна для поддержания российского пилотируемого присутствия на орбите после того, как Международная космическая станция (МКС) прекратит своё существование. Станция, по замыслу разработчиков, позволит отработать ключевые технологии, необходимые для полета к другим планетам, в первую очередь к Марсу. Отличительной особенностью РОС будет высокоширотная орбита с наклонением 96,8 градуса. За счёт этого станция будет пролетать над всей территорией России, а также над полярными областями планеты, что невозможно на МКС, наклонение орбиты которой 51,6 градуса. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

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роскосмос, индия, китай, космос