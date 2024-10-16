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"Хоть завтра". На Западе испугались достижения России в экономике
"Хоть завтра". На Западе испугались достижения России в экономике - 16.10.2024, ПРАЙМ
"Хоть завтра". На Западе испугались достижения России в экономике
Сокращение внешнего долга России до 293,4 миллиарда долларов позволяет стране более эффективно противостоять западным санкциям. Таким мнением в своем аккаунте в | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T10:15+0300
2024-10-16T10:15+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сокращение внешнего долга России до 293,4 миллиарда долларов позволяет стране более эффективно противостоять западным санкциям. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Низкий внешний долг означает, что России не придется использовать международные рынки капитала, которые Запад использует в качестве основного инструмента санкций. По сути, Россия может выплатить весь свой долг хоть завтра", — написал Боуз.Ранее СМИ сообщали, что в третьем квартале 2024 года отношение внешнего долга России к ВВП достигло исторического минимума в 14,5 процента. Кроме того, минимальный внешний долг с 2006 года и первый раз за 18 лет опустился ниже 300 миллиардов долларов. Эти факторы помогают России более уверенно стоять на финансовой независимости и справляться с западными санкциями.
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сша, россия, внешний долг
Экономика, США, РОССИЯ, внешний долг
"Хоть завтра". На Западе испугались достижения России в экономике
Боуз: снижение внешнего долга России лишает Запада санкционных инструментов
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ.
Сокращение внешнего долга России до 293,4 миллиарда долларов позволяет стране более эффективно противостоять западным санкциям. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился
ирландский журналист Чей Боуз.
"Низкий внешний долг означает, что России не придется использовать международные рынки капитала, которые Запад использует в качестве основного инструмента санкций. По сути, Россия может выплатить весь свой долг хоть завтра", — написал Боуз.
Ранее СМИ сообщали, что в третьем квартале 2024 года отношение внешнего долга России к ВВП достигло исторического минимума в 14,5 процента. Кроме того, минимальный внешний долг с 2006 года и первый раз за 18 лет опустился ниже 300 миллиардов долларов. Эти факторы помогают России более уверенно стоять на финансовой независимости и справляться с западными санкциями.
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