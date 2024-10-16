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Мезенцев рассказал, когда могут отменить роуминг с Белоруссией
Мезенцев рассказал, когда могут отменить роуминг с Белоруссией - 16.10.2024, ПРАЙМ
Мезенцев рассказал, когда могут отменить роуминг с Белоруссией
Работы, направленные на отмену роуминга между Россией и Белоруссией, могут закончить до конца текущего года, в настоящее время продолжаются переговоры на тему... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T05:18+0300
2024-10-16T05:18+0300
2024-10-16T05:18+0300
россия
белоруссия
роуминг
союзное государство
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Работы, направленные на отмену роуминга между Россией и Белоруссией, могут закончить до конца текущего года, в настоящее время продолжаются переговоры на тему потребления пользователями интернет-трафика, сообщил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Уже то, что сделано - очень серьезный результат. Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ - до конца года", - отметил он.На предстоящем в конце этого года на заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут дать старт проекту, направленному на отмене роуминга между двумя странами, сообщил ранее руководитель администрации белорусского президента Дмитрий Крутой.
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Мезенцев рассказал, когда могут отменить роуминг с Белоруссией
Мезенцев: роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить до конца 2024 года
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Работы, направленные на отмену роуминга между Россией и Белоруссией, могут закончить до конца текущего года, в настоящее время продолжаются переговоры на тему потребления пользователями интернет-трафика, сообщил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Уже то, что сделано - очень серьезный результат. Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ - до конца года", - отметил он.
На предстоящем в конце этого года на заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут дать старт проекту, направленному на отмене роуминга между двумя странами, сообщил ранее руководитель администрации белорусского президента Дмитрий Крутой.
Россия и Белоруссия могут отменить роуминг в Союзном государстве