https://1prime.ru/20241016/rouming-852198765.html

Мезенцев рассказал, когда могут отменить роуминг с Белоруссией

Мезенцев рассказал, когда могут отменить роуминг с Белоруссией - 16.10.2024, ПРАЙМ

Мезенцев рассказал, когда могут отменить роуминг с Белоруссией

Работы, направленные на отмену роуминга между Россией и Белоруссией, могут закончить до конца текущего года, в настоящее время продолжаются переговоры на тему... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T05:18+0300

2024-10-16T05:18+0300

2024-10-16T05:18+0300

россия

белоруссия

роуминг

союзное государство

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Работы, направленные на отмену роуминга между Россией и Белоруссией, могут закончить до конца текущего года, в настоящее время продолжаются переговоры на тему потребления пользователями интернет-трафика, сообщил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Уже то, что сделано - очень серьезный результат. Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ - до конца года", - отметил он.На предстоящем в конце этого года на заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут дать старт проекту, направленному на отмене роуминга между двумя странами, сообщил ранее руководитель администрации белорусского президента Дмитрий Крутой.

https://1prime.ru/20240712/rouming-850034496.html

белоруссия

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россия, белоруссия, роуминг, союзное государство