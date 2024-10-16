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Сохраняется импульс к росту - 16.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241016/rynok-852200494.html
Сохраняется импульс к росту
Сохраняется импульс к росту - 16.10.2024, ПРАЙМ
Сохраняется импульс к росту
Позитивная динамика на рынке сохраняется, индекс МосБиржи вырос во вторник на 1,17% до 2805,79 п., индекс РТС прибавил 0,22% до 911,11 п. С сегменте суверенного | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T09:02+0300
2024-10-16T09:02+0300
экономика
мнения аналитиков
мосбиржа
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852200494.jpg?1729058539
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Позитивная динамика на рынке сохраняется, индекс МосБиржи вырос во вторник на 1,17% до 2805,79 п., индекс РТС прибавил 0,22% до 911,11 п. С сегменте суверенного долга настроения тоже постепенно улучшаются. Индекс государственных облигаций RGBI показал символический рост на 0,07%, удерживаясь выше 100 п.Нефтяные котировки снизились, в центре внимания Ближний Восток. Основная причина снижения цен на нефть — заявление официальных лиц о том, что Израиль не собирается наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана (на которую приходится около 3% добычи и поставок нефти в мире).Представители Банка России заявили, что возвращение инфляции к 4% в 2025 году с большой вероятностью требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.Бюджетный импульс и рост тарифов требуют дополнительного повышения ключевой ставки или длительного ее удержания на высоком уровне. Возврат инфляции к 4% усложняется из-за индексации тарифов ЖКХ и роста утилизационного сбора. Денежный рынок закладывает повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях регулятора: шестимесячные свопы сейчас находятся на уровне 21,3%. Мы ждем повышения ставки до 20% на заседании 25 октября.Калужский завод "Кристалл" в 2024 году увеличил продажи ликеро-водочных изделий в 2,3 раза. Выручка за 9 месяцев с начала года увеличилась на 9,5% до 2,5 млрд руб.​ Тем не менее мы не рассматриваем акции компании к покупке, так как после проведения IPO компания перестала публиковать отчетность по МСФО.Сегодня последний день подачи заявок на IPO "Озон Фармацевтика". Компания является лидером на рынке дженериков и привлекает средства для финансирования проектов, которые будут реализованы в 2027 году. Размещение может быть интересным для инвесторов, так как оценка компании на IPO предлагает существенный дисконт к фундаментальной стоимости: мультипликатор EV/EBITDA 2024 составляет около 4,5, в то время как самый близкий аналог "Промомед" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA выше 10.Котировки акций "Сегежа" повышаются без каких-либо новостей. После публикации результатов по МСФО компания заявила о необходимости проведения дополнительной эмиссии акций с целью погашения долга. По предварительной оценке, дополнительная эмиссия превысит капитализацию компании в несколько раз и приведет к размыванию долей акционеров.
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Кирилл Климентьев
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Кирилл Климентьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Мосбиржа, Рынок
09:02 16.10.2024
 

Сохраняется импульс к росту

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Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Позитивная динамика на рынке сохраняется, индекс МосБиржи вырос во вторник на 1,17% до 2805,79 п., индекс РТС прибавил 0,22% до 911,11 п. С сегменте суверенного долга настроения тоже постепенно улучшаются. Индекс государственных облигаций RGBI показал символический рост на 0,07%, удерживаясь выше 100 п.
Нефтяные котировки снизились, в центре внимания Ближний Восток. Основная причина снижения цен на нефть — заявление официальных лиц о том, что Израиль не собирается наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана (на которую приходится около 3% добычи и поставок нефти в мире).
Представители Банка России заявили, что возвращение инфляции к 4% в 2025 году с большой вероятностью требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.
Бюджетный импульс и рост тарифов требуют дополнительного повышения ключевой ставки или длительного ее удержания на высоком уровне. Возврат инфляции к 4% усложняется из-за индексации тарифов ЖКХ и роста утилизационного сбора. Денежный рынок закладывает повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях регулятора: шестимесячные свопы сейчас находятся на уровне 21,3%. Мы ждем повышения ставки до 20% на заседании 25 октября.
Калужский завод "Кристалл" в 2024 году увеличил продажи ликеро-водочных изделий в 2,3 раза. Выручка за 9 месяцев с начала года увеличилась на 9,5% до 2,5 млрд руб.​ Тем не менее мы не рассматриваем акции компании к покупке, так как после проведения IPO компания перестала публиковать отчетность по МСФО.
Сегодня последний день подачи заявок на IPO "Озон Фармацевтика". Компания является лидером на рынке дженериков и привлекает средства для финансирования проектов, которые будут реализованы в 2027 году. Размещение может быть интересным для инвесторов, так как оценка компании на IPO предлагает существенный дисконт к фундаментальной стоимости: мультипликатор EV/EBITDA 2024 составляет около 4,5, в то время как самый близкий аналог "Промомед" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA выше 10.
Котировки акций "Сегежа" повышаются без каких-либо новостей. После публикации результатов по МСФО компания заявила о необходимости проведения дополнительной эмиссии акций с целью погашения долга. По предварительной оценке, дополнительная эмиссия превысит капитализацию компании в несколько раз и приведет к размыванию долей акционеров.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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