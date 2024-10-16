https://1prime.ru/20241016/ryutte-852204859.html

Рютте сделал заявление об "отражении нападения России"

Рютте сделал заявление об "отражении нападения России" - 16.10.2024, ПРАЙМ

Рютте сделал заявление об "отражении нападения России"

Североатлантический альянс готов к отражению нападения любого потенциального противника, в том числе России, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T11:51+0300

2024-10-16T11:51+0300

2024-10-16T11:51+0300

нато

россия

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – ПРАЙМ. Североатлантический альянс готов к отражению нападения любого потенциального противника, в том числе России, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной с премьером Латвии пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе.Таким образом он прокомментировал ранее сделанное разведывательными службами ФРГ заявление о том, что РФ якобы может совершить атаку на блок до 2030 года. "Будем предельно откровенны: НАТО готова отразить нападение любого противника, который решит нас атаковать, сейчас и в будущем. Мы значительно инвестируем средства в нашу оборону", - сказал Рютте. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно рассказал, что Москва не намерена нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД подчеркивали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20241014/peskov-852163753.html

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нато, россия, марк рютте