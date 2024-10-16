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РЖД обсуждают различные проекты с Китаем, Индией, Ираном, ОАЭ, ЮАР - 16.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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РЖД обсуждают различные проекты с Китаем, Индией, Ираном, ОАЭ, ЮАР
РЖД обсуждают различные проекты с Китаем, Индией, Ираном, ОАЭ, ЮАР - 16.10.2024, ПРАЙМ
РЖД обсуждают различные проекты с Китаем, Индией, Ираном, ОАЭ, ЮАР
РЖД обсуждают со странами БРИКС, в том числе с Китаем, Индией, Ираном, ОАЭ, ЮАР, развитие имеющихся проектов и реализацию новых по целому ряду направлений,... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T05:28+0300
2024-10-16T05:28+0300
экономика
ржд
брикс
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД обсуждают со странами БРИКС, в том числе с Китаем, Индией, Ираном, ОАЭ, ЮАР, развитие имеющихся проектов и реализацию новых по целому ряду направлений, следует из комментария для РИА Новости первого замгендиректора компании Сергея Павлова. "С учетом значимости железнодорожного транспорта для повышения логистической связанности стран объединения (БРИКС – ред.), ОАО "РЖД" ведет проработку инициатив с партнерами из стран объединения сразу по нескольким направлениям", - сообщил Павлов в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Он напомнил, что с китайскими железнодорожниками РЖД работают над реализацией соглашения о всестороннем стратегическом сотрудничестве, подписанном в мае в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай. "В документе закреплены намерения по развитию евразийских транспортных коридоров, погранпереходов, контейнерных перевозок и перевозок агропромышленной продукции. Также в документе есть положения о сотрудничестве в области науки, техники, инноваций и подготовки кадров", - рассказал Павлов. Индийские, иранские и эмиратские компании работают с российскими логистами по организации перевозок по МТК "Север - Юг". "Коридор развивается – есть потенциал в увеличении объемов интермодальных перевозок по обеим ветвям", - продолжил топ-менеджер. РЖД сотрудничают с партнерами из Индии - есть опыт реализации образовательных проектов, а также формирования ТЭО для скоростных железных дорог в Индии. "Прорабатываются проекты в области телекоммуникаций", - напомнил он. "Южноафриканцы также проявляют интерес к сфере развития кадрового потенциала. Ранее состоялся обмен опытом в области управления движением и развития туристических сервисов, а также организации пригородного сообщения. Потенциал дальнейшего сотрудничества довольно значителен", - считает Павлов. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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ржд, брикс
Экономика, РЖД, БРИКС
05:28 16.10.2024
 
РЖД обсуждают различные проекты с Китаем, Индией, Ираном, ОАЭ, ЮАР

РЖД обсуждают с Китаем, Индией, Ираном, ОАЭ, ЮАР развитие прежних проектов и новые

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД обсуждают со странами БРИКС, в том числе с Китаем, Индией, Ираном, ОАЭ, ЮАР, развитие имеющихся проектов и реализацию новых по целому ряду направлений, следует из комментария для РИА Новости первого замгендиректора компании Сергея Павлова.
"С учетом значимости железнодорожного транспорта для повышения логистической связанности стран объединения (БРИКС – ред.), ОАО "РЖД" ведет проработку инициатив с партнерами из стран объединения сразу по нескольким направлениям", - сообщил Павлов в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
Он напомнил, что с китайскими железнодорожниками РЖД работают над реализацией соглашения о всестороннем стратегическом сотрудничестве, подписанном в мае в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
Перевозки контейнеров на сети РЖД выросли за девять месяцев
9 октября, 10:57
"В документе закреплены намерения по развитию евразийских транспортных коридоров, погранпереходов, контейнерных перевозок и перевозок агропромышленной продукции. Также в документе есть положения о сотрудничестве в области науки, техники, инноваций и подготовки кадров", - рассказал Павлов.
Индийские, иранские и эмиратские компании работают с российскими логистами по организации перевозок по МТК "Север - Юг". "Коридор развивается – есть потенциал в увеличении объемов интермодальных перевозок по обеим ветвям", - продолжил топ-менеджер.
РЖД сотрудничают с партнерами из Индии - есть опыт реализации образовательных проектов, а также формирования ТЭО для скоростных железных дорог в Индии. "Прорабатываются проекты в области телекоммуникаций", - напомнил он.
"Южноафриканцы также проявляют интерес к сфере развития кадрового потенциала. Ранее состоялся обмен опытом в области управления движением и развития туристических сервисов, а также организации пригородного сообщения. Потенциал дальнейшего сотрудничества довольно значителен", - считает Павлов.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
 
ЭкономикаРЖДБРИКС
 
 
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