Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа начала открывать брокерские счета через "Финуслуги" - 16.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241016/scheta-852213947.html
Мосбиржа начала открывать брокерские счета через "Финуслуги"
Мосбиржа начала открывать брокерские счета через "Финуслуги" - 16.10.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа начала открывать брокерские счета через "Финуслуги"
Московская биржа начала открывать брокерские счета через платформу "Финуслуги", пока услуга доступна для клиентов брокерской компании "Финам", говорится в... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T19:28+0300
2024-10-16T19:29+0300
экономика
мосбиржа
брокерские счета
финуслуги
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_0:11:3243:1835_1920x0_80_0_0_246276ace5247b8fe3c05c62e9625b60.jpg
СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Московская биржа начала открывать брокерские счета через платформу "Финуслуги", пока услуга доступна для клиентов брокерской компании "Финам", говорится в пресс-релизе биржи. "Платформа личных финансов "Финуслуги" предоставила возможность в мобильном приложении пополнять брокерский счет и торговать биржевыми инструментами. Пилотный проект реализуется совместно с компанией "Финам". В дальнейшем перечень партнеров и сервисов будет расширяться", - говорится в сообщении. Презентация нового сервиса "Финуслуг" для брокерских компаний состоялась на форуме инновационных технологий Finopolis 2024, организованном Банком России. "Клиенты "Финама" могут… пополнить брокерский счет через СБП или по реквизитам, а также осуществлять онлайн покупку и продажу биржевых инструментов – акций, паев биржевых фондов, валюты и драгоценных металлов. В перспективе все клиенты "Финуслуг" смогут открывать брокерские счета и по мере подключения к платформе других брокерских компаний видеть в едином интерфейсе свои инвестиционные портфели у разных брокеров, получать аналитику", - сказано в релизе. В дальнейшем в приложении также планируется расширять список доступных биржевых инструментов, развивать аналитический и торговый функционал. "Благодаря партнерству с брокерами клиенты "Финуслуг" смогут подбирать оптимальные варианты брокерского обслуживания под свои задачи или стратегию инвестирования, а также получать информацию о своих активах в одном интерфейсе", - приводятся в пресс-релизе слова управляющего директора по розничному бизнесу Московской биржи и проекту "Финуслуги" Игоря Алутина. "Российским брокерским компаниям и банкам, обслуживающим почти 34 миллиона частных инвесторов, мы предлагаем новый канал взаимодействия с физическими лицами и дополнительный механизм привлечения клиентов", - добавил Алутин. "Финуслуги" - финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. На "Финуслугах", в частности, можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью системы быстрых платежей.
https://1prime.ru/20241015/mosbirzha-852192684.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_dea5fde1113b54c8a865c0a0183a21a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, брокерские счета, финуслуги
Экономика, Мосбиржа, брокерские счета, финуслуги
19:28 16.10.2024 (обновлено: 19:29 16.10.2024)
 
Мосбиржа начала открывать брокерские счета через "Финуслуги"

Мосбиржа начала открывать брокерские счета через платформу "Финуслуги"

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Московская биржа начала открывать брокерские счета через платформу "Финуслуги", пока услуга доступна для клиентов брокерской компании "Финам", говорится в пресс-релизе биржи.
"Платформа личных финансов "Финуслуги" предоставила возможность в мобильном приложении пополнять брокерский счет и торговать биржевыми инструментами. Пилотный проект реализуется совместно с компанией "Финам". В дальнейшем перечень партнеров и сервисов будет расширяться", - говорится в сообщении. Презентация нового сервиса "Финуслуг" для брокерских компаний состоялась на форуме инновационных технологий Finopolis 2024, организованном Банком России.
"Клиенты "Финама" могут… пополнить брокерский счет через СБП или по реквизитам, а также осуществлять онлайн покупку и продажу биржевых инструментов – акций, паев биржевых фондов, валюты и драгоценных металлов. В перспективе все клиенты "Финуслуг" смогут открывать брокерские счета и по мере подключения к платформе других брокерских компаний видеть в едином интерфейсе свои инвестиционные портфели у разных брокеров, получать аналитику", - сказано в релизе. В дальнейшем в приложении также планируется расширять список доступных биржевых инструментов, развивать аналитический и торговый функционал.
"Благодаря партнерству с брокерами клиенты "Финуслуг" смогут подбирать оптимальные варианты брокерского обслуживания под свои задачи или стратегию инвестирования, а также получать информацию о своих активах в одном интерфейсе", - приводятся в пресс-релизе слова управляющего директора по розничному бизнесу Московской биржи и проекту "Финуслуги" Игоря Алутина.
Мосбиржа.
Мосбиржа запустит торговлю платиной и палладием
Вчера, 17:31
"Российским брокерским компаниям и банкам, обслуживающим почти 34 миллиона частных инвесторов, мы предлагаем новый канал взаимодействия с физическими лицами и дополнительный механизм привлечения клиентов", - добавил Алутин.
"Финуслуги" - финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. На "Финуслугах", в частности, можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью системы быстрых платежей.
 
ЭкономикаМосбиржаброкерские счетафинуслуги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала