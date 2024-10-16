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Мосбиржа начала открывать брокерские счета через "Финуслуги"

Мосбиржа начала открывать брокерские счета через "Финуслуги" - 16.10.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа начала открывать брокерские счета через "Финуслуги"

Московская биржа начала открывать брокерские счета через платформу "Финуслуги", пока услуга доступна для клиентов брокерской компании "Финам", говорится в... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T19:28+0300

2024-10-16T19:28+0300

2024-10-16T19:29+0300

экономика

мосбиржа

брокерские счета

финуслуги

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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Московская биржа начала открывать брокерские счета через платформу "Финуслуги", пока услуга доступна для клиентов брокерской компании "Финам", говорится в пресс-релизе биржи. "Платформа личных финансов "Финуслуги" предоставила возможность в мобильном приложении пополнять брокерский счет и торговать биржевыми инструментами. Пилотный проект реализуется совместно с компанией "Финам". В дальнейшем перечень партнеров и сервисов будет расширяться", - говорится в сообщении. Презентация нового сервиса "Финуслуг" для брокерских компаний состоялась на форуме инновационных технологий Finopolis 2024, организованном Банком России. "Клиенты "Финама" могут… пополнить брокерский счет через СБП или по реквизитам, а также осуществлять онлайн покупку и продажу биржевых инструментов – акций, паев биржевых фондов, валюты и драгоценных металлов. В перспективе все клиенты "Финуслуг" смогут открывать брокерские счета и по мере подключения к платформе других брокерских компаний видеть в едином интерфейсе свои инвестиционные портфели у разных брокеров, получать аналитику", - сказано в релизе. В дальнейшем в приложении также планируется расширять список доступных биржевых инструментов, развивать аналитический и торговый функционал. "Благодаря партнерству с брокерами клиенты "Финуслуг" смогут подбирать оптимальные варианты брокерского обслуживания под свои задачи или стратегию инвестирования, а также получать информацию о своих активах в одном интерфейсе", - приводятся в пресс-релизе слова управляющего директора по розничному бизнесу Московской биржи и проекту "Финуслуги" Игоря Алутина. "Российским брокерским компаниям и банкам, обслуживающим почти 34 миллиона частных инвесторов, мы предлагаем новый канал взаимодействия с физическими лицами и дополнительный механизм привлечения клиентов", - добавил Алутин. "Финуслуги" - финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. На "Финуслугах", в частности, можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью системы быстрых платежей.

https://1prime.ru/20241015/mosbirzha-852192684.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, брокерские счета, финуслуги