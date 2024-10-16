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Синоптик объяснил, когда москвичам стоит "переобуваться" на зимнюю резину - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Синоптик объяснил, когда москвичам стоит "переобуваться" на зимнюю резину
Синоптик объяснил, когда москвичам стоит "переобуваться" на зимнюю резину - 16.10.2024, ПРАЙМ
Синоптик объяснил, когда москвичам стоит "переобуваться" на зимнюю резину
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что "переобуваться" на шипованную резину москвичам не стоит до конца октября, так | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T18:53+0300
2024-10-16T18:53+0300
зимние шины
рекомендации
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что "переобуваться" на шипованную резину москвичам не стоит до конца октября, так как среднесуточная температура не будет опускаться ниже плюс 5 градусов, осадков в твердой фазе также не ожидается. "Если вы меня спросите, когда переобувать автомобили на зимнюю шину – отвечаю: это личное дело безопасности каждого, но я бы, во избежание порчи шипами столичных и подмосковных автомобильных дорог, не рекомендовал бы этого делать до конца октября в части касающейся шипованной резины, поскольку среднесуточная температура воздуха не будет устойчиво опускаться ниже критических плюс 5 градусов, да и осадков в твердой фазе в виде снега, слава богу мы больше не увидим", - рассказал Тишковец. Он рекомендовал жителям столицы менять шины на зимние в ноябре, когда наступит метеорологическая зима.
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зимние шины, рекомендации
зимние шины, рекомендации
18:53 16.10.2024
 
Синоптик объяснил, когда москвичам стоит "переобуваться" на зимнюю резину

Синоптик: москвичам не стоит "переобуваться" на зимнюю резину до конца октября

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШинный завод
Шинный завод - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что "переобуваться" на шипованную резину москвичам не стоит до конца октября, так как среднесуточная температура не будет опускаться ниже плюс 5 градусов, осадков в твердой фазе также не ожидается.
"Если вы меня спросите, когда переобувать автомобили на зимнюю шину – отвечаю: это личное дело безопасности каждого, но я бы, во избежание порчи шипами столичных и подмосковных автомобильных дорог, не рекомендовал бы этого делать до конца октября в части касающейся шипованной резины, поскольку среднесуточная температура воздуха не будет устойчиво опускаться ниже критических плюс 5 градусов, да и осадков в твердой фазе в виде снега, слава богу мы больше не увидим", - рассказал Тишковец.
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Он рекомендовал жителям столицы менять шины на зимние в ноябре, когда наступит метеорологическая зима.
 
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