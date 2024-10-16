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Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил необходимость участия России в следующей мирной конференции по Украине и готовность к диалогу с президентом России... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T15:45+0300
2024-10-16T15:45+0300
политика
украина
германия
россия
олаф шольц
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил необходимость участия России в следующей мирной конференции по Украине и готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Выступление Канцлера транслировалось на YouTube-канале бундестага."У нас была конференция в Бюргенштоке в Швейцарии, которая окончилась выводом: нужна еще одна (конференция - ред.), в которой, как сказал президент Украины, должна принять участие и Россия. И поэтому правильно, что когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: "Да, это так"", - отметил немецкий лидер.Он подчеркнул, что никакое решение не будет приниматься без участия и согласования с Украиной и странами-партнерами Германии. Шольц также обещал поддерживать Украину по мере необходимости.В итоговом коммюнике конференции в Бюргенштоке Киев призвал вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, обменять и освободить всех военнопленных и начать диалог между всеми сторонами для прекращения конфликта. Однако не все участники конференции подписали итоговое коммюнике
https://1prime.ru/20241016/ukraina-852208262.html
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украина, германия, россия, олаф шольц
Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Олаф Шольц
15:45 16.10.2024
 
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине

Шольц заявил о необходимости участия России в мирной конференции по Украине

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил необходимость участия России в следующей мирной конференции по Украине и готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Выступление Канцлера транслировалось на YouTube-канале бундестага.
"У нас была конференция в Бюргенштоке в Швейцарии, которая окончилась выводом: нужна еще одна (конференция - ред.), в которой, как сказал президент Украины, должна принять участие и Россия. И поэтому правильно, что когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: "Да, это так"", - отметил немецкий лидер.
Он подчеркнул, что никакое решение не будет приниматься без участия и согласования с Украиной и странами-партнерами Германии. Шольц также обещал поддерживать Украину по мере необходимости.
В итоговом коммюнике конференции в Бюргенштоке Киев призвал вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, обменять и освободить всех военнопленных и начать диалог между всеми сторонами для прекращения конфликта. Однако не все участники конференции подписали итоговое коммюнике
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
Не убедил. В Германии сообщили Зеленскому неприятные новости
14:51
 
ПолитикаУКРАИНАГЕРМАНИЯРОССИЯОлаф Шольц
 
 
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