https://1prime.ru/20241016/sovkombank-852199371.html

Совкомбанк отказался от иска из-за отключения от SWIFT

Совкомбанк отказался от иска из-за отключения от SWIFT - 16.10.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк отказался от иска из-за отключения от SWIFT

Арбитражный суд Костромской области прекратил производство по иску правопреемника Совкомбанка, потребовавшего в августе 2023 года взыскать с бельгийской Society | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T05:34+0300

2024-10-16T05:34+0300

2024-10-16T05:34+0300

совкомбанк

swift

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Костромской области прекратил производство по иску правопреемника Совкомбанка, потребовавшего в августе 2023 года взыскать с бельгийской Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) более 139 тысяч евро в связи с исключением из этой международной межбанковской расчетной системы, следует из определения суда. Иск был заявлен "о взыскании стоимости аннулированных акций" в размере 139 265 евро (около 15 миллионов рублей по текущему курсу). Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с разбирательством, система SWIFT организационно устроена по принципу кооператива – каждый банк-участник, чтобы присоединиться к ней, оплачивает долю в юрлице, владеющем системой. После отключения многих российских банков от SWIFT в 2022 году Совкомбанк, единственный из российских банков, предъявил иск, в котором потребовал вернуть ему ранее оплаченную долю участника. В декабре 2023 года суд произвел процессуальную замену истца с Совкомбанка на ООО "Содействие международным расчетам", которое было выделено из банка с передачей ему части имущества, прав и обязанностей. В частности, как следует из определения суда, новому юрлицу отошли права требования к SWIFT, возникшие из документов под названием "Подтверждение с перераспределении акций" от 2018 и 2021 года, писем о возмещении стоимости акций SWIFT от 27 июля 2022 года, о выходе из состава акционеров от 24 апреля 2022 года и подтверждения остатков по счету в размере более 11 тысяч рублей от 1 сентября 2022 года. По словам источника, в ходе процесса ответчик требовал провести взаимозачет требований, вытекающих из договора участия в системе SWIFT. Суд отклонил ходатайства ответчика об оставлении иска без рассмотрения и о передаче дела по подсудности в арбитражный суд Москвы. На заседании в сентябре истец заявил ходатайство об отказе от иска, которое суд удовлетворил. Причины отказа не приводятся. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.

https://1prime.ru/20240910/swift-851485524.html

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совкомбанк, swift, санкции против рф