https://1prime.ru/20241016/sovkombank-852211065.html

Совкомбанк и "Ред Софт" подписали соглашение о сотрудничестве

Совкомбанк и "Ред Софт" подписали соглашение о сотрудничестве - 16.10.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк и "Ред Софт" подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения "Ред Софт" и ПАО "Совкомбанк" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве по реализации программ... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T17:14+0300

2024-10-16T17:14+0300

2024-10-16T17:14+0300

россия

совкомбанк

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский разработчик программного обеспечения "Ред Софт" и ПАО "Совкомбанк" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве по реализации программ импортозамещения в области информационных технологий. Об этом сказано в сообщении Совкомбанка.Партнерство нацелено на пилотирование и внедрение российских ИТ-продуктов, разработку предложений по развитию регулирования и стандартизации отрасли, а также внедрение передовых отечественных решений в ландшафт организаций финансового рынка.По словам генерального директора ООО "Совкомбанк Технологии" Вячеслава Литовченко,подписание соглашения – это важный шаг для Совкомбанка в реализации стратегии импортозамещения."Вместе мы создадим эффективные решения, для повышения устойчивости и безопасности финансового рынка", – отметил он.Соглашение о сотрудничестве было подписано на форуме FINOPOLIS 2024, который проходит в Университете "Сириус" в Краснодарском крае.

https://1prime.ru/20241016/sovkombank-852199371.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совкомбанк