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Совкомбанк и "Ред Софт" подписали соглашение о сотрудничестве
Совкомбанк и "Ред Софт" подписали соглашение о сотрудничестве - 16.10.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк и "Ред Софт" подписали соглашение о сотрудничестве
Российский разработчик программного обеспечения "Ред Софт" и ПАО "Совкомбанк" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве по реализации программ... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T17:14+0300
2024-10-16T17:14+0300
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россия
совкомбанк
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский разработчик программного обеспечения "Ред Софт" и ПАО "Совкомбанк" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве по реализации программ импортозамещения в области информационных технологий. Об этом сказано в сообщении Совкомбанка.Партнерство нацелено на пилотирование и внедрение российских ИТ-продуктов, разработку предложений по развитию регулирования и стандартизации отрасли, а также внедрение передовых отечественных решений в ландшафт организаций финансового рынка.По словам генерального директора ООО "Совкомбанк Технологии" Вячеслава Литовченко,подписание соглашения – это важный шаг для Совкомбанка в реализации стратегии импортозамещения."Вместе мы создадим эффективные решения, для повышения устойчивости и безопасности финансового рынка", – отметил он.Соглашение о сотрудничестве было подписано на форуме FINOPOLIS 2024, который проходит в Университете "Сириус" в Краснодарском крае.
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россия, совкомбанк
Совкомбанк и "Ред Софт" подписали соглашение о сотрудничестве
Совкомбанк и разработчик ПО "Ред Софт" подписали соглашение о сотрудничестве
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский разработчик программного обеспечения "Ред Софт" и ПАО "Совкомбанк" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве по реализации программ импортозамещения в области информационных технологий. Об этом сказано в сообщении Совкомбанка.
Партнерство нацелено на пилотирование и внедрение российских ИТ-продуктов, разработку предложений по развитию регулирования и стандартизации отрасли, а также внедрение передовых отечественных решений в ландшафт организаций финансового рынка.
По словам генерального директора ООО "Совкомбанк Технологии" Вячеслава Литовченко,
подписание соглашения – это важный шаг для Совкомбанка в реализации стратегии импортозамещения.
"Вместе мы создадим эффективные решения, для повышения устойчивости и безопасности финансового рынка", – отметил он.
Соглашение о сотрудничестве было подписано на форуме FINOPOLIS 2024, который проходит в Университете "Сириус" в Краснодарском крае.
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