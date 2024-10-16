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"Апатия перевешивает шок". СМИ раскрыли главный "недуг" политики США
"Апатия перевешивает шок". СМИ раскрыли главный "недуг" политики США - 16.10.2024, ПРАЙМ
"Апатия перевешивает шок". СМИ раскрыли главный "недуг" политики США
Американское политическое сообщество страдает от бесстыдства и безразличия к правилам приличия, утверждает Financial Times. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T13:16+0300
2024-10-16T13:16+0300
2024-10-16T13:16+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Американское политическое сообщество страдает от бесстыдства и безразличия к правилам приличия, утверждает Financial Times."Бесстыдство стало недугом американской политики в последние годы. Вопиющие заявления и поступки, которые вызвали бы шквал возмущения в относительно недавнем прошлом, теперь настолько частотны, что апатия чаще перевешивает шок", - говорится в статье.Примером этого является комедийный сериал "Veep", в котором вице-президент, игнорируя правила приличия. Ко всему прочему, в отношении подчиненных используется оскорбительное "retarded" (отсталый - прим.ред.) Исполнительный продюсер сериала Фрэнк Рича считает, что реальность превосходит фантазию. Издание также приводит примеры президента Дональда Трампа, который неоднократно использовал оскорбительные выражения в адрес своих подчиненных.Аналитики полагают, что влияние интернета с его алгоритмами, способствующими продвижению сенсационного контента, сыграло определенную роль в отношении американской политики к правилам приличия, заключили в издании.
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"Апатия перевешивает шок". СМИ раскрыли главный "недуг" политики США
FT: политика США "больна недугом" бесстыдства и безразличия к приличиям
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ.
Американское политическое сообщество страдает от бесстыдства и безразличия к правилам приличия, утверждает
Financial Times.
"Бесстыдство стало недугом американской политики в последние годы. Вопиющие заявления и поступки, которые вызвали бы шквал возмущения в относительно недавнем прошлом, теперь настолько частотны, что апатия чаще перевешивает шок", - говорится в статье.
Примером этого является комедийный сериал "Veep", в котором вице-президент, игнорируя правила приличия. Ко всему прочему, в отношении подчиненных используется оскорбительное "retarded" (отсталый - прим.ред.) Исполнительный продюсер сериала Фрэнк Рича считает, что реальность превосходит фантазию. Издание также приводит примеры президента Дональда Трампа, который неоднократно использовал оскорбительные выражения в адрес своих подчиненных.
Аналитики полагают, что влияние интернета с его алгоритмами, способствующими продвижению сенсационного контента, сыграло определенную роль в отношении американской политики к правилам приличия, заключили в издании.
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