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ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков

ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков - 16.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады октября выросла на... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T17:26+0300

2024-10-16T17:26+0300

2024-10-16T17:26+0300

банк россии

ставка по вкладам

банки

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады октября выросла на 1,07 процентного пункта и достигла 19,78% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка по вкладам, банки