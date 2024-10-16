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ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков
ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков - 16.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады октября выросла на... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T17:26+0300
2024-10-16T17:26+0300
2024-10-16T17:26+0300
банк россии
ставка по вкладам
банки
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады октября выросла на 1,07 процентного пункта и достигла 19,78% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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ставка по вкладам, банки
Банк России, ставка по вкладам, Банки
ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков
ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ выросла до 19,78%
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады октября выросла на 1,07 процентного пункта и достигла 19,78% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.