https://1prime.ru/20241016/stolovaya-852199942.html

Депутат показал меню в столовой Госдумы

Депутат показал меню в столовой Госдумы - 16.10.2024, ПРАЙМ

Депутат показал меню в столовой Госдумы

Публикуемые в интернете фото "копеечных" цен в столовой Госдумы создают ощущение спланированной акции по дискредитации нижней палаты парламент, цены там... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T06:35+0300

2024-10-16T06:35+0300

2024-10-16T06:35+0300

госдума

общепит

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Публикуемые в интернете фото "копеечных" цен в столовой Госдумы создают ощущение спланированной акции по дискредитации нижней палаты парламент, цены там обычные, которые сопоставимы с соседними заведениями общепита, заявил РИА Новости депутат Ярослав Нилов (ЛДПР), предоставив снимок меню с ценами. Там отварные макароны обойдутся 99 рублей, блинчик с мясом - 154 рубля, омлет с сыром - 165 рублей. Суп-харчо с говядиной стоит 187 рублей, рубленая котлета из свинины - 220 рублей. Цена киселя из слив 77 рублей, а пакетика чая - в 17 рублей. 30 грамм сала стоит 83 рубля, а 100 грамм свекольной икры - в 127 рублей. "Такое ощущение, что кто-то специально дискредитирует Государственную Думу, когда вбрасывает копеечные цены и говорит, что в Госдуме все за копейки. Ощущение, что это спланированная акция, не надо злить людей и тревожить", - подчеркнул он.По слова парламентария, цены в столовой обычные, сопоставимые с тем, которые предлагают соседние заведения общепита на бизнес-ланч.Нилов предложил не заниматься этими обсуждениями. "Сейчас идет бюджет, нужно заниматься поддержкой регионов, социальными вопросами, а интернет и пользователи обсуждают стоимость обеда в думской столовой по фейковым чекам", - подчеркнул он.Депутат добавил, что многие сотрудники аппарата приносят еду из дома. В их числе основатель ЛДПР Владимир Жириновский, по его словам, всегда приносил еду из дома, поскольку у него всегда была своя диета, "простая русская еда" он её называл", - рассказал депутат.

https://1prime.ru/20241015/obed-852177479.html

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госдума, общепит