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Депутат показал меню в столовой Госдумы - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Депутат показал меню в столовой Госдумы
Депутат показал меню в столовой Госдумы - 16.10.2024, ПРАЙМ
Депутат показал меню в столовой Госдумы
Публикуемые в интернете фото "копеечных" цен в столовой Госдумы создают ощущение спланированной акции по дискредитации нижней палаты парламент, цены там... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T06:35+0300
2024-10-16T06:35+0300
госдума
общепит
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Публикуемые в интернете фото "копеечных" цен в столовой Госдумы создают ощущение спланированной акции по дискредитации нижней палаты парламент, цены там обычные, которые сопоставимы с соседними заведениями общепита, заявил РИА Новости депутат Ярослав Нилов (ЛДПР), предоставив снимок меню с ценами. Там отварные макароны обойдутся 99 рублей, блинчик с мясом - 154 рубля, омлет с сыром - 165 рублей. Суп-харчо с говядиной стоит 187 рублей, рубленая котлета из свинины - 220 рублей. Цена киселя из слив 77 рублей, а пакетика чая - в 17 рублей. 30 грамм сала стоит 83 рубля, а 100 грамм свекольной икры - в 127 рублей. "Такое ощущение, что кто-то специально дискредитирует Государственную Думу, когда вбрасывает копеечные цены и говорит, что в Госдуме все за копейки. Ощущение, что это спланированная акция, не надо злить людей и тревожить", - подчеркнул он.По слова парламентария, цены в столовой обычные, сопоставимые с тем, которые предлагают соседние заведения общепита на бизнес-ланч.Нилов предложил не заниматься этими обсуждениями. "Сейчас идет бюджет, нужно заниматься поддержкой регионов, социальными вопросами, а интернет и пользователи обсуждают стоимость обеда в думской столовой по фейковым чекам", - подчеркнул он.Депутат добавил, что многие сотрудники аппарата приносят еду из дома. В их числе основатель ЛДПР Владимир Жириновский, по его словам, всегда приносил еду из дома, поскольку у него всегда была своя диета, "простая русская еда" он её называл", - рассказал депутат.
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4.7
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госдума, общепит
Госдума, общепит
06:35 16.10.2024
 
Депутат показал меню в столовой Госдумы

Депутат Нилов показал меню в столовой Госдумы

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Публикуемые в интернете фото "копеечных" цен в столовой Госдумы создают ощущение спланированной акции по дискредитации нижней палаты парламент, цены там обычные, которые сопоставимы с соседними заведениями общепита, заявил РИА Новости депутат Ярослав Нилов (ЛДПР), предоставив снимок меню с ценами.
Там отварные макароны обойдутся 99 рублей, блинчик с мясом - 154 рубля, омлет с сыром - 165 рублей. Суп-харчо с говядиной стоит 187 рублей, рубленая котлета из свинины - 220 рублей. Цена киселя из слив 77 рублей, а пакетика чая - в 17 рублей. 30 грамм сала стоит 83 рубля, а 100 грамм свекольной икры - в 127 рублей.
"Такое ощущение, что кто-то специально дискредитирует Государственную Думу, когда вбрасывает копеечные цены и говорит, что в Госдуме все за копейки. Ощущение, что это спланированная акция, не надо злить людей и тревожить", - подчеркнул он.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
Депутат показал цены в столовой Госдумы
Вчера, 06:40
По слова парламентария, цены в столовой обычные, сопоставимые с тем, которые предлагают соседние заведения общепита на бизнес-ланч.
Нилов предложил не заниматься этими обсуждениями. "Сейчас идет бюджет, нужно заниматься поддержкой регионов, социальными вопросами, а интернет и пользователи обсуждают стоимость обеда в думской столовой по фейковым чекам", - подчеркнул он.
Депутат добавил, что многие сотрудники аппарата приносят еду из дома. В их числе основатель ЛДПР Владимир Жириновский, по его словам, всегда приносил еду из дома, поскольку у него всегда была своя диета, "простая русская еда" он её называл", - рассказал депутат.
 
Госдумаобщепит
 
 
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