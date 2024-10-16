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Суд удовлетворил иск ВТБ к JPMorgan о взыскании заблокированных средств - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Суд удовлетворил иск ВТБ к JPMorgan о взыскании заблокированных средств
Суд удовлетворил иск ВТБ к JPMorgan о взыскании заблокированных средств - 16.10.2024, ПРАЙМ
Суд удовлетворил иск ВТБ к JPMorgan о взыскании заблокированных средств
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск банка ВТБ о взыскании денежных средств с американского банка JPMorcan Chase и... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T15:50+0300
2024-10-16T15:50+0300
россия
суд
втб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск банка ВТБ о взыскании денежных средств с американского банка JPMorcan Chase и его структур, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда Петербурга пока не опубликованы. ВТБ в апреле подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к американскому банку JPMorgan Chase и другим его структурам, включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Изначально ВТБ настаивал на взыскании около 440 миллионов долларов, заблокированных на своем корреспондентском счете в JPMorgan после введения санкций. ВТБ, как отмечается в карточке дела, в конце августа подал в суд ходатайство об уточнении исковых требований. Была ли принята арбитражным судом новая сумма иска к JPMorcan Chase, не уточняется. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Согласно материалам дела, арбитражный суд Петербурга в августе отказал банку "Дж П Морган Банк Интернешнл" в удовлетворении ходатайства о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда. Также арбитражный суд возвратил "Дж П Морган Банк Интернешнл" встречный иск. В октябре 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области также принял к производству два иска банка ВТБ о взыскании со структур банка JPMorgan Chase убытков на общую сумму 155,8 миллиона долларов. Слушания по этим делам пройдут в ноябре.
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россия, суд, втб
РОССИЯ, суд, ВТБ
15:50 16.10.2024
 
Суд удовлетворил иск ВТБ к JPMorgan о взыскании заблокированных средств

Арбитраж удовлетворил иск ВТБ к JPMorgan о взыскании заблокированных средств

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск банка ВТБ о взыскании денежных средств с американского банка JPMorcan Chase и его структур, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела.
Резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда Петербурга пока не опубликованы.
ВТБ в апреле подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к американскому банку JPMorgan Chase и другим его структурам, включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Изначально ВТБ настаивал на взыскании около 440 миллионов долларов, заблокированных на своем корреспондентском счете в JPMorgan после введения санкций.
ВТБ, как отмечается в карточке дела, в конце августа подал в суд ходатайство об уточнении исковых требований. Была ли принята арбитражным судом новая сумма иска к JPMorcan Chase, не уточняется. Слушания по делу проходили в закрытом режиме.
Согласно материалам дела, арбитражный суд Петербурга в августе отказал банку "Дж П Морган Банк Интернешнл" в удовлетворении ходатайства о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда. Также арбитражный суд возвратил "Дж П Морган Банк Интернешнл" встречный иск.
В октябре 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области также принял к производству два иска банка ВТБ о взыскании со структур банка JPMorgan Chase убытков на общую сумму 155,8 миллиона долларов. Слушания по этим делам пройдут в ноябре.
 
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