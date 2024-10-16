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"Уже началось". Экс-разведчик США рассказал, что произошло в зоне СВО
"Уже началось". Экс-разведчик США рассказал, что произошло в зоне СВО - 16.10.2024, ПРАЙМ
"Уже началось". Экс-разведчик США рассказал, что произошло в зоне СВО
Украинские войска на Донбассе терпят поражение и больше не могут удерживать территорию. Об этом в беседе на YouTube-канале Dialogue Works рассказал бывший... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T16:48+0300
2024-10-16T16:48+0300
2024-10-16T16:48+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Украинские войска на Донбассе терпят поражение и больше не могут удерживать территорию. Об этом в беседе на YouTube-канале Dialogue Works рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер."Крах ВСУ на донецком фронте реален, это уже началось, русские просто наступают", — заявил Риттер.По словам эксперта, Украина уже проиграла, и никакое оружие не способно это исправить.Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой и Луганской народных республиках. Российские войска освободили населенный пункт Красный Яр и могут продвинуться к Мирнограду и Красноармейску. Группа "Запад" взяла под контроль село Невское, что позволяет продвигаться в сторону Красного Лимана и Славянска.
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сша, сво
Спецоперация на Украине, США, СВО
"Уже началось". Экс-разведчик США рассказал, что произошло в зоне СВО
Экс-разведчик США Риттер: распад ВСУ в Донбассе уже начался
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ.
Украинские войска на Донбассе терпят поражение и больше не могут удерживать территорию. Об этом в беседе на YouTube-канале Dialogue Works рассказал
бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Крах ВСУ на донецком фронте реален, это уже началось, русские просто наступают", — заявил Риттер.
По словам эксперта, Украина уже проиграла, и никакое оружие не способно это исправить.
Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой и Луганской народных республиках. Российские войска освободили населенный пункт Красный Яр и могут продвинуться к Мирнограду и Красноармейску. Группа "Запад" взяла под контроль село Невское, что позволяет продвигаться в сторону Красного Лимана и Славянска.
"Дроны-драконы": СМИ рассказали об оружии, применяемом ВСУ в зоне СВО