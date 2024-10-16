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Правительство утвердило план развития срочного рынка топлива

Правительство утвердило план развития срочного рынка топлива - 16.10.2024, ПРАЙМ

Правительство утвердило план развития срочного рынка топлива

Правительство России утвердило дорожную карту развития срочного рынка нефтепродуктов на 2024-2025 годы, соответствующий документ, подписанный в сентябре... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T10:02+0300

2024-10-16T10:02+0300

2024-10-16T10:02+0300

энергетика

россия

правительство

топливо

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство России утвердило дорожную карту развития срочного рынка нефтепродуктов на 2024-2025 годы, соответствующий документ, подписанный в сентябре вице-премьером Александром Новаком, есть в распоряжении РИА Новости. В частности, согласно плану развития, в третьем квартале будущего года планируется ввести обязательный норматив продаж нефтепродуктов для срочного рынка. Сейчас он составляет 1% от норматива в основной секции и носит рекомендательный характер. Также Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поручено проводить обучающие мероприятия, чтобы способствовать выходу участников торгов на срочный рынок. Кроме того, дорожная карта предполагает проработку обеспечения возможности досрочного выхода на поставку товара через механизм обмена позиции с фьючерсной на поставочную и зачет соответствующих объемов в общем нормативе. Отдельное внимание в документе уделяется развитию института оператора товарных поставок, который будет заниматься проведением, контролем и учетом поставок в рамках биржевых торгов, обеспечивая хранение товара и гарантии его передачи покупателю. Отмечается, что к четвертому кварталу следующего года соответствующие предложения должны подготовить ФАС, Минэнерго, ЦБ РФ, компании "Транснефть", "Цифровая логистика" и СПбМТСБ. Также в дорожную карту включена задача привлечения участников финансового рынка на торги производными финансовыми инструментами на топливо; к концу 2025 года планируется создать расчетные фьючерсы на основные индикаторы рынка нефтепродуктов. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует торги в том числе нефтепродуктами. Оборот таких торгов в секции срочного рынка на СПбМТСБ в сентябре вырос на 18,6% по сравнению с августом, достигнув отметки в 1,6 миллиарда рублей. В настоящее время биржа предлагает линейку поставочных и расчетных фьючерсных контрактов на все основные виды топлива: бензин Аи-92, бензин Аи-95, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы и газовый стабильный конденсат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство, топливо