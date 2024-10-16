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Мишустин отметил рост объема взаимной торговли России и Монголии - 16.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин отметил рост объема взаимной торговли России и Монголии
Мишустин отметил рост объема взаимной торговли России и Монголии - 16.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил рост объема взаимной торговли России и Монголии
Объем взаимной торговли России и Монголии за восемь месяцев вырос на 21%, расширению торгового взаимодействия страны уделяют особое внимание, заявил... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T15:06+0300
2024-10-16T15:06+0300
экономика
россия
монголия
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Монголии за восемь месяцев вырос на 21%, расширению торгового взаимодействия страны уделяют особое внимание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. "Российская сторона уделяет большое внимание расширению торгово-экономического сотрудничества с Монголией. В частности, у нас с января по август объем наших торговых отношений вырос на 21%", - сказал российский премьер. Он подчеркнул, что Монголия является стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Наши многолетние отношения базируются на дружбе, на общей истории и на уважении интересов друг друга", - подчеркнул глава российского правительства. Он напомнил, что 3 сентября президента РФ Владимир Путин посетил Улан-Батор и принял участие в мероприятиях по случаю 80-летия победы в битве на Халкин-Голе. "Это еще раз подтвердило заинтересованность наших народов в продолжении многопланового сотрудничества", - отметил Мишустин. Глава российского правительства обратил внимание на активную работу двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Здесь много проектов. Мы вместе работаем над стратегиями в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, в гуманитарной сфере", - перечислил Мишустин. Он добавил, что контактам в гуманитарной сфере, образованию и обучению уделяется особое внимание. По его словам, более 70 тысяч монгольских граждан закончили российские университеты. Мишустин обратил внимание на то, что среди членов монгольской делегации есть сотрудники, которые прекрасно говорят по-русски, знают культуру и историю России. "Народы России и Монголии объединяют наши культурные и гуманитарные связи. Абсолютно уверен, что при дальнейшем взаимодействии мы найдем очень много новых идей, проектов в самых разных областях", - обратился глава российского кабмина к своему визави. Мишустин также попросил премьера Монголии передать искренние и добрые пожелания президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху от президента РФ Владимира Путина и от себя лично.
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россия, монголия
Экономика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ
15:06 16.10.2024
 
Мишустин отметил рост объема взаимной торговли России и Монголии

Мишустин: объем взаимной торговли России и Монголии за 8 месяцев вырос на 21%

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Монголии за восемь месяцев вырос на 21%, расширению торгового взаимодействия страны уделяют особое внимание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
"Российская сторона уделяет большое внимание расширению торгово-экономического сотрудничества с Монголией. В частности, у нас с января по август объем наших торговых отношений вырос на 21%", - сказал российский премьер.
Он подчеркнул, что Монголия является стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Наши многолетние отношения базируются на дружбе, на общей истории и на уважении интересов друг друга", - подчеркнул глава российского правительства.
Он напомнил, что 3 сентября президента РФ Владимир Путин посетил Улан-Батор и принял участие в мероприятиях по случаю 80-летия победы в битве на Халкин-Голе.
"Это еще раз подтвердило заинтересованность наших народов в продолжении многопланового сотрудничества", - отметил Мишустин.
Глава российского правительства обратил внимание на активную работу двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Здесь много проектов. Мы вместе работаем над стратегиями в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, в гуманитарной сфере", - перечислил Мишустин.
Он добавил, что контактам в гуманитарной сфере, образованию и обучению уделяется особое внимание. По его словам, более 70 тысяч монгольских граждан закончили российские университеты. Мишустин обратил внимание на то, что среди членов монгольской делегации есть сотрудники, которые прекрасно говорят по-русски, знают культуру и историю России.
"Народы России и Монголии объединяют наши культурные и гуманитарные связи. Абсолютно уверен, что при дальнейшем взаимодействии мы найдем очень много новых идей, проектов в самых разных областях", - обратился глава российского кабмина к своему визави.
Мишустин также попросил премьера Монголии передать искренние и добрые пожелания президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху от президента РФ Владимира Путина и от себя лично.
 
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