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Мишустин оценил рост товарооборота России со странами ШОС

Мишустин оценил рост товарооборота России со странами ШОС - 16.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил рост товарооборота России со странами ШОС

Товарооборот России со странами ШОС в первом полугодии года увеличился на 5,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T10:20+0300

2024-10-16T10:20+0300

2024-10-16T10:20+0300

экономика

россия

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товарооборот

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами ШОС в первом полугодии года увеличился на 5,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "По итогам прошлого года объем товарооборота России со странами-участницами ШОС приблизился к рекордным тридцати триллионам рублей. А в первом полугодии текущего – прибавил 5,5%", - сказал Мишустин.

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россия, шос, товарооборот