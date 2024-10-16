https://1prime.ru/20241016/tovarooborot-852208113.html
Посол России отметил рост товарооборота с Бразилией
Посол России отметил рост товарооборота с Бразилией - 16.10.2024, ПРАЙМ
Посол России отметил рост товарооборота с Бразилией
Российско-бразильский товарооборот вырос на 22% за первые шесть месяцев 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года, с учетом роста российского экспорта... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T14:42+0300
2024-10-16T14:42+0300
2024-10-16T14:42+0300
экономика
россия
бразилия
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/95/841509573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7b6a5279d32f2c0241de8618c99cb09.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российско-бразильский товарооборот вырос на 22% за первые шесть месяцев 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года, с учетом роста российского экспорта Россия занимает пятое место среди партнеров Бразилии по импорту, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий. "По итогам первых шести месяцев этого года рост 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом заметно увеличился российский экспорт в Бразилию – на 31%, что позволило России занять пятое место в числе основных партнёров Бразилии по импорту", - сказал агентству дипломат. Он уточнил, что из Бразилии в Россию поставляется продукция растительного и животного происхождения, химическая и фармацевтическая продукция, а также машины и оборудование. Российский экспорт в Бразилию включает удобрения, нефтепродукты, металлы и изделия из них, изотопы для медицинского оборудования, продукцию обрабатывающей промышленности. В июне бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, выступая на сессии ПМЭФ "Россия-Бразилия", заявил, что товарооборот между странами должен превысить 12 миллиардов долларов по итогам 2024 года. В 2023 году он преодолел отметку в 11 миллиардов долларов, сказал тогда дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00.
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/95/841509573_384:0:2688:1728_1920x0_80_0_0_5cae2c3ffea48230b3cfa60fde2ec44c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, товарооборот
Посол России отметил рост товарооборота с Бразилией
Посол Лабецкий: товарооборот России и Бразилии вырос на 22%
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российско-бразильский товарооборот вырос на 22% за первые шесть месяцев 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года, с учетом роста российского экспорта Россия занимает пятое место среди партнеров Бразилии по импорту, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий.
"По итогам первых шести месяцев этого года рост 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом заметно увеличился российский экспорт в Бразилию – на 31%, что позволило России занять пятое место в числе основных партнёров Бразилии по импорту", - сказал агентству дипломат.
Он уточнил, что из Бразилии в Россию поставляется продукция растительного и животного происхождения, химическая и фармацевтическая продукция, а также машины и оборудование. Российский экспорт в Бразилию включает удобрения, нефтепродукты, металлы и изделия из них, изотопы для медицинского оборудования, продукцию обрабатывающей промышленности.
В июне бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, выступая на сессии ПМЭФ "Россия-Бразилия", заявил, что товарооборот между странами должен превысить 12 миллиардов долларов по итогам 2024 года. В 2023 году он преодолел отметку в 11 миллиардов долларов, сказал тогда дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 16.00.