https://1prime.ru/20241016/tovarooborot-852208113.html

Посол России отметил рост товарооборота с Бразилией

Посол России отметил рост товарооборота с Бразилией - 16.10.2024, ПРАЙМ

Посол России отметил рост товарооборота с Бразилией

Российско-бразильский товарооборот вырос на 22% за первые шесть месяцев 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года, с учетом роста российского экспорта... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T14:42+0300

2024-10-16T14:42+0300

2024-10-16T14:42+0300

экономика

россия

бразилия

товарооборот

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/95/841509573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7b6a5279d32f2c0241de8618c99cb09.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российско-бразильский товарооборот вырос на 22% за первые шесть месяцев 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года, с учетом роста российского экспорта Россия занимает пятое место среди партнеров Бразилии по импорту, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий. "По итогам первых шести месяцев этого года рост 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом заметно увеличился российский экспорт в Бразилию – на 31%, что позволило России занять пятое место в числе основных партнёров Бразилии по импорту", - сказал агентству дипломат. Он уточнил, что из Бразилии в Россию поставляется продукция растительного и животного происхождения, химическая и фармацевтическая продукция, а также машины и оборудование. Российский экспорт в Бразилию включает удобрения, нефтепродукты, металлы и изделия из них, изотопы для медицинского оборудования, продукцию обрабатывающей промышленности. В июне бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, выступая на сессии ПМЭФ "Россия-Бразилия", заявил, что товарооборот между странами должен превысить 12 миллиардов долларов по итогам 2024 года. В 2023 году он преодолел отметку в 11 миллиардов долларов, сказал тогда дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00.

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бразилия, товарооборот