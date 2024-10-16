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Посол России отметил рост товарооборота с Бразилией - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Посол России отметил рост товарооборота с Бразилией
Посол России отметил рост товарооборота с Бразилией - 16.10.2024, ПРАЙМ
Посол России отметил рост товарооборота с Бразилией
Российско-бразильский товарооборот вырос на 22% за первые шесть месяцев 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года, с учетом роста российского экспорта... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T14:42+0300
2024-10-16T14:42+0300
экономика
россия
бразилия
товарооборот
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российско-бразильский товарооборот вырос на 22% за первые шесть месяцев 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года, с учетом роста российского экспорта Россия занимает пятое место среди партнеров Бразилии по импорту, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий. "По итогам первых шести месяцев этого года рост 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом заметно увеличился российский экспорт в Бразилию – на 31%, что позволило России занять пятое место в числе основных партнёров Бразилии по импорту", - сказал агентству дипломат. Он уточнил, что из Бразилии в Россию поставляется продукция растительного и животного происхождения, химическая и фармацевтическая продукция, а также машины и оборудование. Российский экспорт в Бразилию включает удобрения, нефтепродукты, металлы и изделия из них, изотопы для медицинского оборудования, продукцию обрабатывающей промышленности. В июне бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, выступая на сессии ПМЭФ "Россия-Бразилия", заявил, что товарооборот между странами должен превысить 12 миллиардов долларов по итогам 2024 года. В 2023 году он преодолел отметку в 11 миллиардов долларов, сказал тогда дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00.
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россия, бразилия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, товарооборот
14:42 16.10.2024
 
Посол России отметил рост товарооборота с Бразилией

Посол Лабецкий: товарооборот России и Бразилии вырос на 22%

© CC BY 2.0 / Bill SmithФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© CC BY 2.0 / Bill Smith
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российско-бразильский товарооборот вырос на 22% за первые шесть месяцев 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года, с учетом роста российского экспорта Россия занимает пятое место среди партнеров Бразилии по импорту, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий.
"По итогам первых шести месяцев этого года рост 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом заметно увеличился российский экспорт в Бразилию – на 31%, что позволило России занять пятое место в числе основных партнёров Бразилии по импорту", - сказал агентству дипломат.
Он уточнил, что из Бразилии в Россию поставляется продукция растительного и животного происхождения, химическая и фармацевтическая продукция, а также машины и оборудование. Российский экспорт в Бразилию включает удобрения, нефтепродукты, металлы и изделия из них, изотопы для медицинского оборудования, продукцию обрабатывающей промышленности.
В июне бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, выступая на сессии ПМЭФ "Россия-Бразилия", заявил, что товарооборот между странами должен превысить 12 миллиардов долларов по итогам 2024 года. В 2023 году он преодолел отметку в 11 миллиардов долларов, сказал тогда дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00.
 
ЭкономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯтоварооборот
 
 
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