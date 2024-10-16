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В России подешевели морковь и яблоки - 16.10.2024, ПРАЙМ
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В России подешевели морковь и яблоки
В России подешевели морковь и яблоки - 16.10.2024, ПРАЙМ
В России подешевели морковь и яблоки
Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе морковь на неделе с 8 по 14 октября подешевела на 1,9%, яблоки - на 1,4%, а картофель и... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T19:20+0300
2024-10-16T19:21+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе морковь на неделе с 8 по 14 октября подешевела на 1,9%, яблоки - на 1,4%, а картофель и бананы подорожали, следует из материалов Росстата. По данным ведомства, с 8 по 14 октября цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,2%. Помимо моркови и яблок, подешевели свекла столовая (на 1,2%), капуста (на 1%) и помидоры (на 0,6%). При этом цены на картофель и бананы выросли на 1,3%, на огурцы и лук репчатый - на 0,2%. Также снизились цены на овощные консервы для детского питания и мясо кур (на 0,2%), на баранину (на 0,1%). "За период с 8 по 14 октября 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1,4%, творог +1,0%, сметану +0,9%, молоко пастеризованное +0,8%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,7%, макаронные изделия +0,6%, консервы мясные для детского питания и молоко стерилизованное +0,5%, хлеб пшеничный и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,4%, яйца куриные и вермишель +0,3%", - отмечается в материалах Росстата. Кроме того, на 0,2% увеличились цены на говядину, свинину, мороженую рыбу, ржаной хлеб, подсолнечное масло, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 0,1% - на колбасы полукопченые, варенокопченые и вареные, сосиски, сардельки, сахар-песок, печенье, сухие молочные смеси для детского питания, поваренную соль и водку.
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фрукты, овощи, цены
Экономика, фрукты, овощи, цены
19:20 16.10.2024 (обновлено: 19:21 16.10.2024)
 
В России подешевели морковь и яблоки

Росстат: морковь и яблоки подешевели, картофель и бананы подорожали

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЯблоки
Яблоки - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе морковь на неделе с 8 по 14 октября подешевела на 1,9%, яблоки - на 1,4%, а картофель и бананы подорожали, следует из материалов Росстата.
По данным ведомства, с 8 по 14 октября цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,2%. Помимо моркови и яблок, подешевели свекла столовая (на 1,2%), капуста (на 1%) и помидоры (на 0,6%). При этом цены на картофель и бананы выросли на 1,3%, на огурцы и лук репчатый - на 0,2%.
Также снизились цены на овощные консервы для детского питания и мясо кур (на 0,2%), на баранину (на 0,1%).
"За период с 8 по 14 октября 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1,4%, творог +1,0%, сметану +0,9%, молоко пастеризованное +0,8%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,7%, макаронные изделия +0,6%, консервы мясные для детского питания и молоко стерилизованное +0,5%, хлеб пшеничный и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,4%, яйца куриные и вермишель +0,3%", - отмечается в материалах Росстата.
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Кроме того, на 0,2% увеличились цены на говядину, свинину, мороженую рыбу, ржаной хлеб, подсолнечное масло, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 0,1% - на колбасы полукопченые, варенокопченые и вареные, сосиски, сардельки, сахар-песок, печенье, сухие молочные смеси для детского питания, поваренную соль и водку.
 
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