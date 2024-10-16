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Глава Минсельхоза высказалась о регулировании цен на молочные продукты
Глава Минсельхоза высказалась о регулировании цен на молочные продукты - 16.10.2024, ПРАЙМ
Глава Минсельхоза высказалась о регулировании цен на молочные продукты
Минсельхоз РФ не будет регулировать цены на молочную продукцию, необходимо лишь увеличить объем производства молока, заявила глава ведомства Оксана Лут на... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T19:34+0300
2024-10-16T19:34+0300
2024-10-16T19:34+0300
экономика
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не будет регулировать цены на молочную продукцию, необходимо лишь увеличить объем производства молока, заявила глава ведомства Оксана Лут на совещании в Госдуме. "Никакого государственного регулирования не будет. Мы просто должны увеличить объем производства молока, причем с повышенной жирностью... В этом году мы должны произвести чуть больше 34 миллиона тонн молока по всему сектору организованному и неорганизованному. К 2030 году мы поставили план увеличения до 38,5 миллиона тонн плюс 1,5 миллиона должны заместить в ЛПХ, то есть сделать молоко товарным", - сказала Лут, отвечая на вопрос депутатов о том, не планирует ли ведомство регулировать цены на масло и молочные продукты. Росстат ранее в среду сообщал, что за период с 8 по 14 октября 2024 года цены на сливочное масло увеличились на 1,4%, творог подорожал на 1%, сметана - на 0,9%, пастеризованное молоко - на 0,8%, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,7%. Неделей ранее, по данным Росстата, сливочное масло увеличилось в цене на 1,6%, пастеризованное молоко - на 1%, сметана - на 0,8%, сыры - на 0,7%, творог - на 0,6%. В середине сентября Федеральная антимонопольная служба сообщала, что направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла во всех регионах страны в целях мониторинга цен на продукцию.
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минсельхоз рф, цены, регулирование
Экономика, Минсельхоз РФ, цены, регулирование
Глава Минсельхоза высказалась о регулировании цен на молочные продукты
Лут: Минсельхоз РФ не будет регулировать цены на молочную продукцию
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не будет регулировать цены на молочную продукцию, необходимо лишь увеличить объем производства молока, заявила глава ведомства Оксана Лут на совещании в Госдуме.
"Никакого государственного регулирования не будет. Мы просто должны увеличить объем производства молока, причем с повышенной жирностью... В этом году мы должны произвести чуть больше 34 миллиона тонн молока по всему сектору организованному и неорганизованному. К 2030 году мы поставили план увеличения до 38,5 миллиона тонн плюс 1,5 миллиона должны заместить в ЛПХ, то есть сделать молоко товарным", - сказала Лут, отвечая на вопрос депутатов о том, не планирует ли ведомство регулировать цены на масло и молочные продукты.
Росстат ранее в среду сообщал, что за период с 8 по 14 октября 2024 года цены на сливочное масло увеличились на 1,4%, творог подорожал на 1%, сметана - на 0,9%, пастеризованное молоко - на 0,8%, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,7%. Неделей ранее, по данным Росстата, сливочное масло увеличилось в цене на 1,6%, пастеризованное молоко - на 1%, сметана - на 0,8%, сыры - на 0,7%, творог - на 0,6%.
Минсельхоз рассчитывает на увеличение урожая яблок
В середине сентября Федеральная антимонопольная служба сообщала, что направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла во всех регионах страны в целях мониторинга цен на продукцию.