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Зима будет темной. Украина не предотвратила энергетический кризис

Зима будет темной. Украина не предотвратила энергетический кризис - 16.10.2024, ПРАЙМ

Зима будет темной. Украина не предотвратила энергетический кризис

Украина упустила время на подготовку к зиме из-за политических распрей, и ряд чиновников, причастных к ремонту сети, уволены или ушли в отставку, пишет The New... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T10:02+0300

2024-10-16T10:02+0300

2024-10-16T10:02+0300

энергетика

украина

энергетика украины

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Украина упустила время на подготовку к зиме из-за политических распрей, и ряд чиновников, причастных к ремонту сети, уволены или ушли в отставку, пишет The New York Times.Так, решением наблюдательного совета "Укрэнерго" был уволен глава национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий. Украинские законодатели и эксперты раскритиковали этот шаг, считая его политически мотивированным.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПолитическое соперничество нарушило работу и других украинских ведомств. Коррупция также вызывает беспокойство, особенно в контексте выделенных средств на укрепление энергосети.Кудрицкий выступал за строительство частных электростанций, но его предложения противоречили позиции министра энергетики Германа Галущенко, который настаивал на централизации энергосистемы под началом государственных компаний.В этих условиях дефицит электроэнергии на Украине может достичь шести гигаватт зимой. Эксперты считают, что Украина потеряла драгоценное время на подготовку к холодному периоду года.Кудрицкий не единственный, кто был снят с должности. В мае был уволен министр инфраструктуры Александр Кубраков. В июне ушел в отставку глава ведомства по реконструкции Мустафа Найем.Вскрываются проблемы с финансированием и строительством инфраструктуры. Сооружение укрытий вокруг подстанций для защиты от российских атак было задержано из-за нехватки финансирования. Правительство задолжало более 200 миллионов долларов за соответствующие работы.Тактика России заключается в том, что она начала атаковать электростанции напрямую, что привело к значительным потерям генерирующих мощностей. Украина потеряла девять гигаватт генерирующих мощностей с марта по июль.Эксперты считают, что децентрализация энергосистемы не сможет полностью компенсировать ущерб. Например, Кудрицкий убежден, что если бы децентрализация началась раньше, Украина бы не потеряла год на подготовку к зиме.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, энергетика украины