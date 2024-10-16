Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Не убедил. В Германии сообщили Зеленскому неприятные новости - 16.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241016/ukraina-852208262.html
Не убедил. В Германии сообщили Зеленскому неприятные новости
Не убедил. В Германии сообщили Зеленскому неприятные новости - 16.10.2024, ПРАЙМ
Не убедил. В Германии сообщили Зеленскому неприятные новости
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил свою позицию о неготовности срочно принять Украину в НАТО после встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T14:51+0300
2024-10-16T14:55+0300
политика
украина
германия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg
БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил свою позицию о неготовности срочно принять Украину в НАТО после встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт."Изменений основной позиции федерального канцлера и федеральной республики нет", - отметил Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина.Детали встречи между Шольцем и Зеленским остаются в тайне. Однако публично доступный "план Зеленского" содержит пункт о срочном приглашении Украины в НАТО.Ранее Владимир Зеленский представил свой план в Раде, включающий пять пунктов и три приложения. Первый пункт относится к приглашению Украины в НАТО, второй - к вопросам обороны, третий - к сдерживанию российских войск, четвертый - к экономическому потенциалу страны, а пятый - к периоду после окончания вооруженного конфликта.Тем не менее, после теракта ВСУ в Курской области Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
https://1prime.ru/20241016/nato-852203851.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_faed74a5bd27616b6d20c9cef1ad5f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, германия, нато
Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, НАТО
14:51 16.10.2024 (обновлено: 14:55 16.10.2024)
 
Не убедил. В Германии сообщили Зеленскому неприятные новости

Хебештрайт: Зеленский не смог убедить Шольца принять Украину в НАТО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил свою позицию о неготовности срочно принять Украину в НАТО после встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
"Изменений основной позиции федерального канцлера и федеральной республики нет", - отметил Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина.
Детали встречи между Шольцем и Зеленским остаются в тайне. Однако публично доступный "план Зеленского" содержит пункт о срочном приглашении Украины в НАТО.
Ранее Владимир Зеленский представил свой план в Раде, включающий пять пунктов и три приложения. Первый пункт относится к приглашению Украины в НАТО, второй - к вопросам обороны, третий - к сдерживанию российских войск, четвертый - к экономическому потенциалу страны, а пятый - к периоду после окончания вооруженного конфликта.
Тем не менее, после теракта ВСУ в Курской области Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
Генсек НАТО рассказал о стратегии альянса по Украине
11:20
 
ПолитикаУКРАИНАГЕРМАНИЯНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала