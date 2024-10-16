https://1prime.ru/20241016/ukraina-852208262.html
Не убедил. В Германии сообщили Зеленскому неприятные новости
Не убедил. В Германии сообщили Зеленскому неприятные новости - 16.10.2024, ПРАЙМ
Не убедил. В Германии сообщили Зеленскому неприятные новости
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил свою позицию о неготовности срочно принять Украину в НАТО после встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T14:51+0300
2024-10-16T14:51+0300
2024-10-16T14:55+0300
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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил свою позицию о неготовности срочно принять Украину в НАТО после встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт."Изменений основной позиции федерального канцлера и федеральной республики нет", - отметил Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина.Детали встречи между Шольцем и Зеленским остаются в тайне. Однако публично доступный "план Зеленского" содержит пункт о срочном приглашении Украины в НАТО.Ранее Владимир Зеленский представил свой план в Раде, включающий пять пунктов и три приложения. Первый пункт относится к приглашению Украины в НАТО, второй - к вопросам обороны, третий - к сдерживанию российских войск, четвертый - к экономическому потенциалу страны, а пятый - к периоду после окончания вооруженного конфликта.Тем не менее, после теракта ВСУ в Курской области Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
https://1prime.ru/20241016/nato-852203851.html
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Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, НАТО
Не убедил. В Германии сообщили Зеленскому неприятные новости
Хебештрайт: Зеленский не смог убедить Шольца принять Украину в НАТО
БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил свою позицию о неготовности срочно принять Украину в НАТО после встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
"Изменений основной позиции федерального канцлера и федеральной республики нет", - отметил Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина.
Детали встречи между Шольцем и Зеленским остаются в тайне. Однако публично доступный "план Зеленского" содержит пункт о срочном приглашении Украины в НАТО.
Ранее Владимир Зеленский представил свой план в Раде, включающий пять пунктов и три приложения. Первый пункт относится к приглашению Украины в НАТО, второй - к вопросам обороны, третий - к сдерживанию российских войск, четвертый - к экономическому потенциалу страны, а пятый - к периоду после окончания вооруженного конфликта.
Тем не менее, после теракта ВСУ в Курской области Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
Генсек НАТО рассказал о стратегии альянса по Украине