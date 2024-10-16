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Средняя сумма на вкладе в ВТБ достигла рекордных значений

Средняя сумма на вкладе в ВТБ достигла рекордных значений - 16.10.2024, ПРАЙМ

Средняя сумма на вкладе в ВТБ достигла рекордных значений

Cредний чек одного вклада клиентов ВТБ в 2024 году достиг рекордной суммы за последние три года - 531 тысячи рублей, говорится в сообщении кредитной... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T09:22+0300

2024-10-16T09:22+0300

2024-10-16T09:22+0300

экономика

россия

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СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. Cредний чек одного вклада клиентов ВТБ в 2024 году достиг рекордной суммы за последние три года - 531 тысячи рублей, говорится в сообщении кредитной организации. "В 2022 году основной индикатор денежного рынка в моменте вырос до 20%, но зафиксировался на этом уровне только на пару месяцев. В этом же году ключевая ставка пока ниже, 16-19%, однако такие высокие значения держатся в течение всего года и нельзя исключать ее дальнейший рост... В этом году мы наблюдаем рекордную сумму среднего чека в сегменте массовой розницы – 531 тысяча рублей", - сказал заместитель президента - председатель правления ВТБ Георгий Горшков в рамках форума Finopolis 2024, его слова приводятся в сообщении. Эта сумма, как указывается, оказалась рекордной за последние три года. В 2023 году средняя сумма депозита в банке составила 501 тысячу рублей, в 2022 году - 520 тысяч рублей Ранее ВТБ сообщал, что банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 48% всех открываемых вкладов на рынке приходятся на срок от 6 месяцев до 1 года. В ВТБ этот показатель еще выше – 65%, а доля краткосрочных вкладов в портфеле банка составляет лишь 12%. Это говорит о готовности вкладчиков размещать средства вдолгую, поясняет банк.

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россия, втб, банки