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ВТБ нарастит портфель розничных пассивов в 1,5 раза - 16.10.2024, ПРАЙМ
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ВТБ нарастит портфель розничных пассивов в 1,5 раза
ВТБ нарастит портфель розничных пассивов в 1,5 раза - 16.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ нарастит портфель розничных пассивов в 1,5 раза
Объем привлеченных средств физлиц в ВТБ по итогам 2024 года может вырасти в 1,5 раза, до 10,3 триллиона рублей, говорится в сообщении банка. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T09:10+0300
2024-10-16T09:10+0300
экономика
россия
втб
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СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. Объем привлеченных средств физлиц в ВТБ по итогам 2024 года может вырасти в 1,5 раза, до 10,3 триллиона рублей, говорится в сообщении банка. "ВТБ активно наращивает свой портфель пассивов. Ожидаем, что по итогам года объем сбережений во всех валютах вырастет в 1,5 раза, до 10,3 триллиона рублей, из них только в рублях – 9,6 триллиона. Это выше наших ожиданий, и во многом активность именно наших вкладчиков помогла "разогреть" рынок до рекордных значений. Этому способствовали наши превентивные повышения ставок по вкладам, а также вывод на рынок новых продуктов, например вклада с привязкой к ключевой ставке, а также вклада под 27% с ПДС (программа долгосрочных сбережений - ред.)", - сказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках форума Finopolis 2024, его слова приводятся в сообщении. Указывается, что за 10 месяцев 2024 года ВТБ увеличит объем классических сбережений физлиц на 35% - до 9,3 триллиона рублей, обеспечив более трети прироста всего рынка. Рублевый портфель пассивов ВТБ в настоящее время уже достиг 8,4 триллиона рублей. С начала 2024 года количество открытых депозитов в портфеле ВТБ увеличилось на 25% – клиенты открыли более 4,3 миллиона вкладов. За аналогичный период 2023 года было открыто 2,9 миллиона депозитов. Чаще всего клиенты сейчас открывают депозиты на полгода (47%). Увеличилась доля депозитов сроком на 1 год (17%). Количество накопительных счетов выросло в этом году на 20% (в прошлом году – на 2%). С начала года клиенты открыли более 4,6 миллиона накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,6 триллиона рублей.
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россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
09:10 16.10.2024
 
ВТБ нарастит портфель розничных пассивов в 1,5 раза

ВТБ увеличит портфель розничных пассивов в 1,5 раза, до 10 триллионов рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. Объем привлеченных средств физлиц в ВТБ по итогам 2024 года может вырасти в 1,5 раза, до 10,3 триллиона рублей, говорится в сообщении банка.
"ВТБ активно наращивает свой портфель пассивов. Ожидаем, что по итогам года объем сбережений во всех валютах вырастет в 1,5 раза, до 10,3 триллиона рублей, из них только в рублях – 9,6 триллиона. Это выше наших ожиданий, и во многом активность именно наших вкладчиков помогла "разогреть" рынок до рекордных значений. Этому способствовали наши превентивные повышения ставок по вкладам, а также вывод на рынок новых продуктов, например вклада с привязкой к ключевой ставке, а также вклада под 27% с ПДС (программа долгосрочных сбережений - ред.)", - сказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках форума Finopolis 2024, его слова приводятся в сообщении.
Указывается, что за 10 месяцев 2024 года ВТБ увеличит объем классических сбережений физлиц на 35% - до 9,3 триллиона рублей, обеспечив более трети прироста всего рынка. Рублевый портфель пассивов ВТБ в настоящее время уже достиг 8,4 триллиона рублей.
С начала 2024 года количество открытых депозитов в портфеле ВТБ увеличилось на 25% – клиенты открыли более 4,3 миллиона вкладов. За аналогичный период 2023 года было открыто 2,9 миллиона депозитов. Чаще всего клиенты сейчас открывают депозиты на полгода (47%). Увеличилась доля депозитов сроком на 1 год (17%). Количество накопительных счетов выросло в этом году на 20% (в прошлом году – на 2%). С начала года клиенты открыли более 4,6 миллиона накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,6 триллиона рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯВТБ
 
 
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