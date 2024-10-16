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Рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году, заявил ВТБ
Рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году, заявил ВТБ - 16.10.2024, ПРАЙМ
Рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году, заявил ВТБ
Рынок сбережений физических лиц в РФ может вырасти на 27% по итогу года, превысив рекордные 56 триллионов рублей, заявил банк ВТБ. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T09:11+0300
2024-10-16T09:11+0300
2024-10-16T09:11+0300
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СОЧИ, 16 окт – ПРАЙМ. Рынок сбережений физических лиц в РФ может вырасти на 27% по итогу года, превысив рекордные 56 триллионов рублей, заявил банк ВТБ. "В этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 триллиона рублей, увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента. Для сравнения, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%", - говорится в сообщении банка в рамках Finopolis 2024. Отмечается также, что наибольшую долю занимают рублёвые сбережения. По оценке ВТБ, их общий объем в России в конце года превысит 52,6 триллиона рублей, а прирост составит 29% (годом ранее – 26%). "В четвертом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1-1,5 п.п." – такие слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, сказанные в рамках Finopolis 2024, также приводятся в сообщении. Таким образом, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением и обеспечит рекордную доходность по вкладам в этом году, делает вывод он.
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россия, втб, банки
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Банки
Рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году, заявил ВТБ
ВТБ: рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году, достигнув 56,3 трлн руб
СОЧИ, 16 окт – ПРАЙМ. Рынок сбережений физических лиц в РФ может вырасти на 27% по итогу года, превысив рекордные 56 триллионов рублей, заявил банк ВТБ.
"В этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 триллиона рублей, увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента. Для сравнения, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%", - говорится в сообщении банка в рамках Finopolis 2024.
Отмечается также, что наибольшую долю занимают рублёвые сбережения. По оценке ВТБ, их общий объем в России в конце года превысит 52,6 триллиона рублей, а прирост составит 29% (годом ранее – 26%).
"В четвертом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1-1,5 п.п." – такие слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, сказанные в рамках Finopolis 2024, также приводятся в сообщении.
Таким образом, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением и обеспечит рекордную доходность по вкладам в этом году, делает вывод он.