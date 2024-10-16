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ВТБ выделит специальное юрлицо для заблокированных активов
ВТБ выделит специальное юрлицо для заблокированных активов - 16.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ выделит специальное юрлицо для заблокированных активов
Акционеры ВТБ приняли решение о реорганизации в форме выделения из банка специального юридического лица для заблокированных активов, сообщил банк. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T15:12+0300
2024-10-16T15:12+0300
2024-10-16T15:20+0300
экономика
россия
втб
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Акционеры ВТБ приняли решение о реорганизации в форме выделения из банка специального юридического лица для заблокированных активов, сообщил банк."Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него общества с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ", - говорится в материалах.Также акционеры определили, что единственным акционером общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения, становится банк ВТБ. Также по принятым акционерами условиям, уставный капитал ВТБ в результате реорганизации не изменится."До конца года мы планируем единовременно передать вновь созданному обществу активы и обязательства перед недружественными кредиторами на общую сумму до 170 млрд рублей. Это позволит нам обеспечить более эффективную работу с такими активами и обязательствами, а также будет способствовать улучшению структуры баланса и финансовых показателей ВТБ по итогам 2024 года", – сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
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россия, втб
ВТБ выделит специальное юрлицо для заблокированных активов
Акционеры ВТБ решили выделить специальное юрлицо для заблокированных активов
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Акционеры ВТБ приняли решение о реорганизации в форме выделения из банка специального юридического лица для заблокированных активов, сообщил банк.
"Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него общества с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ", - говорится в материалах.
Также акционеры определили, что единственным акционером общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения, становится банк ВТБ. Также по принятым акционерами условиям, уставный капитал ВТБ в результате реорганизации не изменится.
"До конца года мы планируем единовременно передать вновь созданному обществу активы и обязательства перед недружественными кредиторами на общую сумму до 170 млрд рублей. Это позволит нам обеспечить более эффективную работу с такими активами и обязательствами, а также будет способствовать улучшению структуры баланса и финансовых показателей ВТБ по итогам 2024 года", – сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.