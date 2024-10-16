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ВТБ выделит специальное юрлицо для заблокированных активов

ВТБ выделит специальное юрлицо для заблокированных активов - 16.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ выделит специальное юрлицо для заблокированных активов

Акционеры ВТБ приняли решение о реорганизации в форме выделения из банка специального юридического лица для заблокированных активов, сообщил банк. | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T15:12+0300

2024-10-16T15:12+0300

2024-10-16T15:20+0300

экономика

россия

втб

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Акционеры ВТБ приняли решение о реорганизации в форме выделения из банка специального юридического лица для заблокированных активов, сообщил банк."Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него общества с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ", - говорится в материалах.Также акционеры определили, что единственным акционером общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения, становится банк ВТБ. Также по принятым акционерами условиям, уставный капитал ВТБ в результате реорганизации не изменится."До конца года мы планируем единовременно передать вновь созданному обществу активы и обязательства перед недружественными кредиторами на общую сумму до 170 млрд рублей. Это позволит нам обеспечить более эффективную работу с такими активами и обязательствами, а также будет способствовать улучшению структуры баланса и финансовых показателей ВТБ по итогам 2024 года", – сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб