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Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска о выборах президента

Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска о выборах президента - 16.10.2024, ПРАЙМ

Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска о выборах президента

Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска о назначении выборов президента в стране 11 ноября. Об этом своем Telegram-канале заявил депутат Рады... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T22:49+0300

2024-10-16T22:49+0300

2024-10-16T22:51+0300

политика

украина

иск

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска о назначении выборов президента в стране 11 ноября. Об этом своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.Ранее он рассказал о своем обращении в Верховный суд с требованием назначить выборы президента, чтобы сохранить в стране конституционный строй. По словам депутата, первая попытка рассмотреть его иск потерпела неудачу, поскольку на судебное заседание явился "представитель аппарата Верховной рады, который не имеет отношения ни к депутатам, ни к избирательному процессу", и потребовал закрыть дело по иску.Однако суд этому представителю аппарата Верховной рады отказал, отметил Дубинский, после чего сообщил, что следующее заседание состоится 11 ноября. "Я приму в нем участие в режиме видео-конференции", - подчеркнул депутат.

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украина, иск