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Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска о выборах президента - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска о выборах президента
Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска о выборах президента - 16.10.2024, ПРАЙМ
Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска о выборах президента
Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска о назначении выборов президента в стране 11 ноября. Об этом своем Telegram-канале заявил депутат Рады... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T22:49+0300
2024-10-16T22:51+0300
политика
украина
иск
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска о назначении выборов президента в стране 11 ноября. Об этом своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.Ранее он рассказал о своем обращении в Верховный суд с требованием назначить выборы президента, чтобы сохранить в стране конституционный строй. По словам депутата, первая попытка рассмотреть его иск потерпела неудачу, поскольку на судебное заседание явился "представитель аппарата Верховной рады, который не имеет отношения ни к депутатам, ни к избирательному процессу", и потребовал закрыть дело по иску.Однако суд этому представителю аппарата Верховной рады отказал, отметил Дубинский, после чего сообщил, что следующее заседание состоится 11 ноября. "Я приму в нем участие в режиме видео-конференции", - подчеркнул депутат.
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украина, иск
Политика, УКРАИНА, иск
22:49 16.10.2024 (обновлено: 22:51 16.10.2024)
 
Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска о выборах президента

Депутат: на Украине продолжат рассмотрение иска о назначении выборов президента

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска о назначении выборов президента в стране 11 ноября. Об этом своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.
Ранее он рассказал о своем обращении в Верховный суд с требованием назначить выборы президента, чтобы сохранить в стране конституционный строй.
По словам депутата, первая попытка рассмотреть его иск потерпела неудачу, поскольку на судебное заседание явился "представитель аппарата Верховной рады, который не имеет отношения ни к депутатам, ни к избирательному процессу", и потребовал закрыть дело по иску.
Однако суд этому представителю аппарата Верховной рады отказал, отметил Дубинский, после чего сообщил, что следующее заседание состоится 11 ноября.
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"Я приму в нем участие в режиме видео-конференции", - подчеркнул депутат.
 
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