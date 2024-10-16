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Все впустую. Зеленский вернулся с Запада ни с чем

Все впустую. Зеленский вернулся с Запада ни с чем - 16.10.2024, ПРАЙМ

Все впустую. Зеленский вернулся с Запада ни с чем

В мае 2023 года Владимир Зеленский посетил европейские столицы для получения поддержки перед летним наступлением ВСУ. Поездка была успешной, но последующие... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T12:57+0300

2024-10-16T12:57+0300

2024-10-16T12:57+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В мае 2023 года Владимир Зеленский посетил европейские столицы для получения поддержки перед летним наступлением ВСУ. Поездка была успешной, но последующие усилия не принесли значительных результатов, пишет гонконгское издание Asia Times.Сейчас Зеленский планировал встречу в формате "Рамштайн" с участием президента США Джо Байдена. Однако глава Белого дома отменил поездку из-за урагана Милтон, что отложило встречу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, Зеленский так и не смог представить свой план победы ключевым союзникам. В частности, он хочет ускоренного пути Украины к членству в НАТО, бесполетную натовскую зону над Западной Украиной и еще больше систем ПВО. также он требует дать зеленый свет на удары западными ракетами в тыл России и поставку ВСУ немецких баллистических ракет Taurus.Однако большинство требований Зеленского для западных столиц неприемлемы. В США Зеленский добился лишь дополнительной помощи в области безопасности на 8 миллиардов долларов. Перспектива же вступления Украины в НАТО остается далекой из-за разногласий среди союзников — премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан выступают против членства Киева. Вашингтон и Берлин также не поддерживают вступление Украины в НАТО.Кроме того, США и союзники не достигли прогресса в ограничениях на использование западной военной помощи на российской территории.Тем временем ЕС продлил программу подготовки украинских войск до конца 2026 года. Общая помощь Евросоюза Украине составляет 162 миллиарда евро, США — 84 миллиарда евро, причем американская помощь на две трети носит военный характер. Зеленский получил 1,4 миллиарда евро на ПВО, танки, беспилотники и артиллерию от Германии, Бельгии, Дании и Норвегии. Однако столь желаемые им баллистические ракеты Taurus в пакет не вошли. Таким образом, Зеленский не получил значительных результатов ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Риме. В Киев совершил визит новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте — он подтвердил поддержку альянса, но не объявил ничего нового.Как отмечается, поддержка западных партнеров все же недостаточна для предотвращения поражения Украины. Встреча в Рамштайне могла бы стать возможностью для Запада проявить решимость — однако в нынешних условиях Украине остается лишь надеяться на отсрочку вместо полной отмены встречи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, владимир зеленский, нато, марк рютте, сша