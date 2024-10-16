https://1prime.ru/20241016/zelenskiy-852206558.html

AP: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие "плана победы" Киева

AP: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие "плана победы" Киева - 16.10.2024, ПРАЙМ

AP: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие "плана победы" Киева

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский дал западным союзникам три месяца на принятие основных положений его "плана победы", но пока... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T13:24+0300

2024-10-16T13:24+0300

2024-10-16T13:24+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский дал западным союзникам три месяца на принятие основных положений его "плана победы", но пока никто не откликнулся, передает издание Associated Press."С тех пор Зеленский объездил западные столицы, чтобы представить другим ключевым союзникам свой план ... Но никто из них пока не подал никаких признаков того, что поддержит этот план. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу жесткого срока, установленного Зеленским, который дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений плана в конце сентября", - сказано в материале.Ранее Зеленский заявил, что план полностью готов и включает меры по принуждению России к дипломатическому завершению конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает свои цели и осознает суть киевского режима.В июле президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не может прекратить огонь без согласия противника на шаги, приемлемые для нее.

https://1prime.ru/20241013/plan-852153082.html

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украина, владимир зеленский