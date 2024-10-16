https://1prime.ru/20241016/zelenskiy-852207459.html

Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания России

Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания России - 16.10.2024, ПРАЙМ

Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания России

Глава киевского режима Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "план победы", в котором предлагается разместить на Украине иностранные силы неядерного... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T14:06+0300

2024-10-16T14:06+0300

2024-10-16T14:06+0300

вооружения

украина

россия

запад

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "план победы", в котором предлагается разместить на Украине иностранные силы неядерного сдерживания, чтобы защитить страну от возможной военной угрозы со стороны России."Третий пункт – сдерживание. Украина предлагает партнерам разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России", - подчеркнул Зеленский в своем выступлении.Ранее глава Украины упомянул "мощный пакет принуждения России к дипломатическому завершению войны".Ранее Украина призвала западные страны сбивать ракеты над своей территорией, а также потребовала от европейских союзников разместить системы ПВО для создания бесполетной зоны на западе Украины. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что участие США в уничтожении российских ракет над Украиной будет непосредственной вовлеченностью в конфликт.

https://1prime.ru/20241016/zelenskiy-852206558.html

украина

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украина, россия, запад