https://1prime.ru/20241016/zelenskiy-852207459.html
Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания России
Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания России - 16.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания России
Глава киевского режима Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "план победы", в котором предлагается разместить на Украине иностранные силы неядерного... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T14:06+0300
2024-10-16T14:06+0300
2024-10-16T14:06+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "план победы", в котором предлагается разместить на Украине иностранные силы неядерного сдерживания, чтобы защитить страну от возможной военной угрозы со стороны России."Третий пункт – сдерживание. Украина предлагает партнерам разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России", - подчеркнул Зеленский в своем выступлении.Ранее глава Украины упомянул "мощный пакет принуждения России к дипломатическому завершению войны".Ранее Украина призвала западные страны сбивать ракеты над своей территорией, а также потребовала от европейских союзников разместить системы ПВО для создания бесполетной зоны на западе Украины. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что участие США в уничтожении российских ракет над Украиной будет непосредственной вовлеченностью в конфликт.
https://1prime.ru/20241016/zelenskiy-852206558.html
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Вооружения, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания России
Зеленский предложил Западу разместить на Украине неядерные силы сдерживания РФ
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "план победы", в котором предлагается разместить на Украине иностранные силы неядерного сдерживания, чтобы защитить страну от возможной военной угрозы со стороны России.
"Третий пункт – сдерживание. Украина предлагает партнерам разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России", - подчеркнул Зеленский в своем выступлении.
Ранее глава Украины упомянул "мощный пакет принуждения России к дипломатическому завершению войны".
Ранее Украина призвала западные страны сбивать ракеты над своей территорией, а также потребовала от европейских союзников разместить системы ПВО для создания бесполетной зоны на западе Украины. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что участие США в уничтожении российских ракет над Украиной будет непосредственной вовлеченностью в конфликт.
AP: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие "плана победы" Киева