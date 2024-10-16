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Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания России - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания России
Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания России - 16.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания России
Глава киевского режима Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "план победы", в котором предлагается разместить на Украине иностранные силы неядерного... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T14:06+0300
2024-10-16T14:06+0300
вооружения
украина
россия
запад
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "план победы", в котором предлагается разместить на Украине иностранные силы неядерного сдерживания, чтобы защитить страну от возможной военной угрозы со стороны России."Третий пункт – сдерживание. Украина предлагает партнерам разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России", - подчеркнул Зеленский в своем выступлении.Ранее глава Украины упомянул "мощный пакет принуждения России к дипломатическому завершению войны".Ранее Украина призвала западные страны сбивать ракеты над своей территорией, а также потребовала от европейских союзников разместить системы ПВО для создания бесполетной зоны на западе Украины. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что участие США в уничтожении российских ракет над Украиной будет непосредственной вовлеченностью в конфликт.
https://1prime.ru/20241016/zelenskiy-852206558.html
украина
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украина, россия, запад
Вооружения, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
14:06 16.10.2024
 
Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания России

Зеленский предложил Западу разместить на Украине неядерные силы сдерживания РФ

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "план победы", в котором предлагается разместить на Украине иностранные силы неядерного сдерживания, чтобы защитить страну от возможной военной угрозы со стороны России.
"Третий пункт – сдерживание. Украина предлагает партнерам разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России", - подчеркнул Зеленский в своем выступлении.
Ранее глава Украины упомянул "мощный пакет принуждения России к дипломатическому завершению войны".
Ранее Украина призвала западные страны сбивать ракеты над своей территорией, а также потребовала от европейских союзников разместить системы ПВО для создания бесполетной зоны на западе Украины. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что участие США в уничтожении российских ракет над Украиной будет непосредственной вовлеченностью в конфликт.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
AP: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие "плана победы" Киева
13:24
 
ВооруженияУКРАИНАРОССИЯЗАПАД
 
 
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