https://1prime.ru/20241016/zelenskiy-852209331.html

"Двери захлопнулись". Стало известно, с чем столкнулся Зеленский в Европе

"Двери захлопнулись". Стало известно, с чем столкнулся Зеленский в Европе - 16.10.2024, ПРАЙМ

"Двери захлопнулись". Стало известно, с чем столкнулся Зеленский в Европе

"Зеленский вернулся из очень неудачной поездки в Европу", - рассказывает в своем блоге на YouTube известный британский эксперт Александр Меркурис. По его... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T15:47+0300

2024-10-16T15:47+0300

2024-10-16T15:49+0300

политика

владимир зеленский

европа

экспертное мнение

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Зеленский вернулся из очень неудачной поездки в Европу", - рассказывает в своем блоге на YouTube известный британский эксперт Александр Меркурис. По его оценке, в ходе турне по европейским странам Владимир Зеленский получил отказ на все свои просьбы."Встреча в Рамштайне была отменена Байденом, мы сейчас получаем все больше сообщений в СМИ, что ее и не будет. В любом случае все двери захлопнулись перед его лицом", — говорит Меркурис.В странах Запада Зеленский не получил одобрения по вопросу применения дальнобойные ракеты натовского производство для ударов по территории РФ, а кроме того, подчеркивает Меркурис, украинскому лидеру так и не удалось договориться с союзниками об ускоренном вступлении Украины в Североатлантический альянс.Таким образом, Зеленский не получил больше оружия от европейцев, причем немцы и британцы заявили, что у них уже закончились вооружения, а вместе с тем они не в состоянии дать ему больше денег, подытожил британский эксперт.

https://1prime.ru/20241015/svo-852196850.html

европа

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владимир зеленский, европа, экспертное мнение