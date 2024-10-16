https://1prime.ru/20241016/zoloto-852200299.html
Экономист назвала самый ценный актив и лучшую замену доллару
Экономист назвала самый ценный актив и лучшую замену доллару - 16.10.2024, ПРАЙМ
Экономист назвала самый ценный актив и лучшую замену доллару
В условиях борьбы с инфляцией и повышения ставки рефинансирования золото может служить эталонным товаром, позволяющим оценить изменение цен в ретроспективе и не | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T08:28+0300
2024-10-16T08:28+0300
2024-10-16T08:28+0300
экономика
золото
инфляция
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В условиях борьбы с инфляцией и повышения ставки рефинансирования золото может служить эталонным товаром, позволяющим оценить изменение цен в ретроспективе и не потерять накопления, отметила в разговоре с aif.ru доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Жанна Ивановская.По ее словам, золото имеет характеристики, которые позволяют ему выступать в качестве универсального измерителя инфляции.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, золото обладает децентрализованностью, так как у него нет эмитента. Золото легко делится, что делает его удобным для хранения и обмена. Золото всегда было активом-убежищем в неспокойные времена. Золото невозможно фальсифицировать, в отличие от купюр.Кроме того, золото не может быть заблокировано или выведено из обращения, как наличные деньги. Золото не подвержено экономическим кризисам и геополитическим изменениям. Золото увеличивает состояние в долгосрочной перспективе, как показал пример 1998 года — те, кто купил его накануне дефолта, сегодня увеличили свое состояние в 13 раз.Наконец, Банк России отменил для физлиц НДС при покупке золота в слитках, поэтому спрос на слитки вырос в 30 раз. А монеты из золота обладают дополнительной коллекционной ценностью и могут быть проданы более выгодно, чем золото в слитках того же веса.
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золото, инфляция
Экономика, золото, инфляция
Экономист назвала самый ценный актив и лучшую замену доллару
Экономист Ивановская: золото является наилучшей заменой доллару
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ.
В условиях борьбы с инфляцией и повышения ставки рефинансирования золото может служить эталонным товаром, позволяющим оценить изменение цен в ретроспективе и не потерять накопления, отметила в разговоре с aif.ru
доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Жанна Ивановская.
По ее словам, золото имеет характеристики, которые позволяют ему выступать в качестве универсального измерителя инфляции.
Так, золото обладает децентрализованностью, так как у него нет эмитента. Золото легко делится, что делает его удобным для хранения и обмена. Золото всегда было активом-убежищем в неспокойные времена. Золото невозможно фальсифицировать, в отличие от купюр.
РБК: Россия попала в список мировых лидеров по запасам золота
Кроме того, золото не может быть заблокировано или выведено из обращения, как наличные деньги. Золото не подвержено экономическим кризисам и геополитическим изменениям. Золото увеличивает состояние в долгосрочной перспективе, как показал пример 1998 года — те, кто купил его накануне дефолта, сегодня увеличили свое состояние в 13 раз.
Наконец, Банк России отменил для физлиц НДС при покупке золота в слитках, поэтому спрос на слитки вырос в 30 раз. А монеты из золота обладают дополнительной коллекционной ценностью и могут быть проданы более выгодно, чем золото в слитках того же веса.