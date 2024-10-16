https://1prime.ru/20241016/zoloto-852215346.html

Золото продолжает дорожать

Золото продолжает дорожать - 16.10.2024, ПРАЙМ

Золото продолжает дорожать

Стоимость золота увеличивается в среду вечером, в то время как инвесторы ожидают президентских выборов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T20:59+0300

2024-10-16T20:59+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота увеличивается в среду вечером, в то время как инвесторы ожидают президентских выборов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 11,95 доллара, или на 0,45%, до 2 690,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,65%, до 31,962 доллара за унцию. "Мы ожидаем, что неопределенность и волатильность будут расти до тех пор, пока не будет сформирована следующее правительство США", - цитирует агентство Блумберг аналитиков UBS Global Wealth Management во главе со старшим инвестиционным директором Марком Хэфеле (Mark Haefele). Аналитики добавили, что на фоне нестабильных условий на рынке золото и нефть могут выступать эффективными средствами хеджирования портфеля. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. При этом в четверг планируется публикация ряда данных по экономике США. Министерство торговли страны обнародует данные по розничным продажам. Аналитики прогнозируют, что объем розничных продаж в США в сентябре увеличился на 0,3% к августу. Кроме того, в этот же день будут опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Прогнозируется, что число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 12 октября не изменилось по сравнению с показателем предыдущей недели и осталось на уровне 258 тысяч. Экономическая статистика по стране учитывается Федеральной резервной системой США при принятии решений по монетарной политике. Решения регулятора по величине учетной ставки отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.

https://1prime.ru/20241015/zoloto-852193726.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, цена