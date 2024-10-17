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Акции "Озон Фармацевтики" на Мосбирже торгуются немного дешевле IPO - 17.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241017/aktsii-852234113.html
Акции "Озон Фармацевтики" на Мосбирже торгуются немного дешевле IPO
Акции "Озон Фармацевтики" на Мосбирже торгуются немного дешевле IPO - 17.10.2024, ПРАЙМ
Акции "Озон Фармацевтики" на Мосбирже торгуются немного дешевле IPO
Акции одного из ведущих производителей лекарственных препаратов в России, "Озон Фармацевтики", в первый день после проведения первичного размещения котируются... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T16:59+0300
2024-10-17T16:59+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
мосбиржа
акции
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Акции одного из ведущих производителей лекарственных препаратов в России, "Озон Фармацевтики", в первый день после проведения первичного размещения котируются слегка ниже цены IPO (35 рублей), следует из информации с Московской биржи. Торги акциями компании начались на Московской бирже около 16.00 мск. К 16.40 мск акции "Озон Фармацевтики" стоят 34,84 рубля при объеме торгов более 323 миллиона рублей, следует из данных торговой площадки. Диапазон колебаний составлял 33,96-35,07 рубля. "Озон Фармацевтика" ранее в четверг установила цену IPO на Московской бирже в размере 35 рублей за акцию, что соответствует ее рыночной капитализации в 38,5 миллиарда рублей. Группа "Озон фармацевтика" – производитель фармацевтических препаратов в различных нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких препаратов в сфере биотехнологий.
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российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа, акции
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, Мосбиржа, Акции
16:59 17.10.2024
 
Акции "Озон Фармацевтики" на Мосбирже торгуются немного дешевле IPO

Акции "Озон Фармацевтики" в первый день на Мосбирже торгуются чуть дешевле IPO

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа возобновила торги
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Акции одного из ведущих производителей лекарственных препаратов в России, "Озон Фармацевтики", в первый день после проведения первичного размещения котируются слегка ниже цены IPO (35 рублей), следует из информации с Московской биржи.
Торги акциями компании начались на Московской бирже около 16.00 мск. К 16.40 мск акции "Озон Фармацевтики" стоят 34,84 рубля при объеме торгов более 323 миллиона рублей, следует из данных торговой площадки. Диапазон колебаний составлял 33,96-35,07 рубля.
"Озон Фармацевтика" ранее в четверг установила цену IPO на Московской бирже в размере 35 рублей за акцию, что соответствует ее рыночной капитализации в 38,5 миллиарда рублей.
Группа "Озон фармацевтика" – производитель фармацевтических препаратов в различных нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких препаратов в сфере биотехнологий.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
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Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгиМосбиржаАкции
 
 
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