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Правительство РФ одобрило повышение акциза на сладкие напитки, сообщили СМИ

Правительство РФ одобрило повышение акциза на сладкие напитки, сообщили СМИ - 17.10.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ одобрило повышение акциза на сладкие напитки, сообщили СМИ

Правительство РФ одобрило законопроект, которым предлагается повысить акциз на сладкие напитки с 7 рублей до 10 рублей на литр с января 2025 года, сообщил РИА... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T18:38+0300

2024-10-17T18:38+0300

2024-10-17T18:38+0300

экономика

правительство рф

акциз

безалкогольные напитки

газированные напитки

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект, которым предлагается повысить акциз на сладкие напитки с 7 рублей до 10 рублей на литр с января 2025 года, сообщил РИА Новости источник в кабмине. Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму на этой неделе, добавил собеседник агентства. Доходы федерального бюджета от акцизов в 2025 году ожидаются на уровне 1,611 триллиона рублей против 1,419 триллиона рублей в 2024 году, сообщалось в документах к проекту федерального бюджета РФ на следующую трехлетку, внесенному правительством в Госдуму. При этом в 2026 и 2027 году доходы от акцизов прогнозируются в сумме 1,624 триллиона и 1,663 триллиона рублей. Доходы бюджета от акциза на сахаросодержащие напитки в проекте бюджета заложены в объеме 17,7 миллиарда рублей в 2024 году, 16,7 миллиарда рублей в 2025 году, 16,6 миллиарда рублей в 2026 году и 16,9 миллиарда рублей в 2027 году.

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правительство рф, акциз, безалкогольные напитки, газированные напитки