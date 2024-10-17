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Минпромторг предложил обнулить пошлины на товары для производства алюминия
Минпромторг предложил обнулить пошлины на товары для производства алюминия - 17.10.2024, ПРАЙМ
Минпромторг предложил обнулить пошлины на товары для производства алюминия
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило обнулить до конца 2025 года импортные пошлины на ряд товаров, используемых для... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T11:15+0300
2024-10-17T11:15+0300
2024-10-17T11:15+0300
экономика
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алюминий
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило обнулить до конца 2025 года импортные пошлины на ряд товаров, используемых для производства алюминия, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Проект постановления правительства Российской Федерации... подготовлен в целях обеспечения применения тарифной льготы в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении отдельных товаров, предназначенных для производства алюминия", - говорится в пояснительной записке. Согласно документу, льготы распространяются на фторид алюминия, обожженные аноды и катоды. Действующие ставки ввозных таможенных пошлин в отношении рассматриваемых товаров составляют 5%. Тарифная льгота предоставляется на товары, ввезенные в период со 2 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года включительно, следует из пояснительной записки. Также отмечается, что мера направлена на гарантированное обеспечение предприятий алюминиевой отрасли необходимым сырьем и товарами для производства алюминия в соответствии с целями, закрепленными в Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года. "Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования... и действует по 31 декабря 2025 года включительно", - добавляется в тексте проекта.
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россия, минпромторг, алюминий, пошлины
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, алюминий, пошлины
Минпромторг предложил обнулить пошлины на товары для производства алюминия
Минпромторг предлагает обнулить импортные пошлины на товары для производства алюминия
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило обнулить до конца 2025 года импортные пошлины на ряд товаров, используемых для производства алюминия, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект постановления правительства Российской Федерации... подготовлен в целях обеспечения применения тарифной льготы в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении отдельных товаров, предназначенных для производства алюминия", - говорится в пояснительной записке.
Согласно документу, льготы распространяются на фторид алюминия, обожженные аноды и катоды. Действующие ставки ввозных таможенных пошлин в отношении рассматриваемых товаров составляют 5%. Тарифная льгота предоставляется на товары, ввезенные в период со 2 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года включительно, следует из пояснительной записки.
Также отмечается, что мера направлена на гарантированное обеспечение предприятий алюминиевой отрасли необходимым сырьем и товарами для производства алюминия в соответствии с целями, закрепленными в Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года.
"Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования... и действует по 31 декабря 2025 года включительно", - добавляется в тексте проекта.