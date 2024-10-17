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Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "ФК Открытие" по делу о растрате
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "ФК Открытие" по делу о растрате - 17.10.2024, ПРАЙМ
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "ФК Открытие" по делу о растрате
Мещанский суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего председателя правления "ФК Открытие" Дмитрия Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере,... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T20:20+0300
2024-10-17T20:20+0300
2024-10-17T20:21+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего председателя правления "ФК Открытие" Дмитрия Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 17 октября 2024 года удовлетворено ходатайство предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Ромаева Дмитрия Закериевича", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что он обвиняется в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Дмитрий Ромаев с 2013 по 2015 годы руководил правлением банка "ФК Открытие", до конца 2017 года входил в совет директоров "Открытие холдинга" .
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РОССИЯ, суд, арест, Открытие, растрата
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "ФК Открытие" по делу о растрате
РИА Новости: суд заочно арестовал экс-топ-менеджера "ФК Открытие" Ромаева
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего председателя правления "ФК Открытие" Дмитрия Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 17 октября 2024 года удовлетворено ходатайство предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Ромаева Дмитрия Закериевича", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что он обвиняется в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Дмитрий Ромаев с 2013 по 2015 годы руководил правлением банка "ФК Открытие", до конца 2017 года входил в совет директоров "Открытие холдинга" .
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