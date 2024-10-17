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ЦБ назвал сроки публикации методики определения системно-значимых банков
ЦБ назвал сроки публикации методики определения системно-значимых банков - 17.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал сроки публикации методики определения системно-значимых банков
ЦБ РФ планирует до конца года опубликовать методику определения системно значимых банков, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T11:31+0300
2024-10-17T11:31+0300
2024-10-17T11:38+0300
банк россии
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует до конца года опубликовать методику определения системно значимых банков, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы в ближайшее время опубликуем список системно значимых кредитных организаций, вы увидите, есть изменения или нет. Что касается методики определения системно значимых, мы видим необходимость изменений, их обсуждаем, в том числе учет экосистемности ", - сказала она."Мы собираемся опубликовать эту методику до конца года с тем, чтобы обсудить ее с участниками рынка", - добавила глава регулятора.
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банки, эльвира набиуллина
Банк России, Банки, Эльвира Набиуллина
ЦБ назвал сроки публикации методики определения системно-значимых банков
ЦБ может до конца года опубликовать методику определения системно-значимых банков
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует до конца года опубликовать методику определения системно значимых банков, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы в ближайшее время опубликуем список системно значимых кредитных организаций, вы увидите, есть изменения или нет. Что касается методики определения системно значимых, мы видим необходимость изменений, их обсуждаем, в том числе учет экосистемности ", - сказала она.
"Мы собираемся опубликовать эту методику до конца года с тем, чтобы обсудить ее с участниками рынка", - добавила глава регулятора.