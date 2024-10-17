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Цена на бензин Аи-95 на российской бирже превысила 65 тысяч рублей за тонну - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Цена на бензин Аи-95 на российской бирже превысила 65 тысяч рублей за тонну
Цена на бензин Аи-95 на российской бирже превысила 65 тысяч рублей за тонну - 17.10.2024, ПРАЙМ
Цена на бензин Аи-95 на российской бирже превысила 65 тысяч рублей за тонну
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет третий торговый день подряд; только за четверг марка по... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T14:24+0300
2024-10-17T14:24+0300
экономика
россия
бензин
спбмтсб
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет третий торговый день подряд; только за четверг марка по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,59%, до 65 011 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Кроме того, в четверг продолжил дорожать и бензин Аи-92: за день его цена выросла на 0,9% - до 60 570 рублей за тонну. Также по итогам торгов четверга выросла цена на дизельное топливо. Летнее дизтопливо подорожало на 0,45%, до 60 980 рублей за тонну, зимнее - на 0,96%, до 75 519 рублей. Цена на межсезонное топливо поднялась на 1,08% - до 61 133 рублей за тонну. При этом тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 1,24%, до 29 616 рублей, мазута - на 1,07%, до 28 763 рублей. В то же время стоимость авиакеросина выросла на 0,67% - до 80 367 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. В прошлую среду вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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россия, бензин, спбмтсб
Экономика, РОССИЯ, Бензин, СПбМТСБ
14:24 17.10.2024
 
Цена на бензин Аи-95 на российской бирже превысила 65 тысяч рублей за тонну

Цена на бензин Аи-95 на СПбМТСБ превысила 65 тысяч рублей за тонну

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет третий торговый день подряд; только за четверг марка по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,59%, до 65 011 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Кроме того, в четверг продолжил дорожать и бензин Аи-92: за день его цена выросла на 0,9% - до 60 570 рублей за тонну.
Также по итогам торгов четверга выросла цена на дизельное топливо. Летнее дизтопливо подорожало на 0,45%, до 60 980 рублей за тонну, зимнее - на 0,96%, до 75 519 рублей. Цена на межсезонное топливо поднялась на 1,08% - до 61 133 рублей за тонну.
При этом тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 1,24%, до 29 616 рублей, мазута - на 1,07%, до 28 763 рублей. В то же время стоимость авиакеросина выросла на 0,67% - до 80 367 рублей за тонну.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
В прошлую среду вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
 
ЭкономикаРОССИЯБензинСПбМТСБ
 
 
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