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Цена на бензин Аи-95 на российской бирже превысила 65 тысяч рублей за тонну

Цена на бензин Аи-95 на российской бирже превысила 65 тысяч рублей за тонну - 17.10.2024, ПРАЙМ

Цена на бензин Аи-95 на российской бирже превысила 65 тысяч рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет третий торговый день подряд; только за четверг марка по... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T14:24+0300

2024-10-17T14:24+0300

2024-10-17T14:24+0300

экономика

россия

бензин

спбмтсб

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет третий торговый день подряд; только за четверг марка по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,59%, до 65 011 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Кроме того, в четверг продолжил дорожать и бензин Аи-92: за день его цена выросла на 0,9% - до 60 570 рублей за тонну. Также по итогам торгов четверга выросла цена на дизельное топливо. Летнее дизтопливо подорожало на 0,45%, до 60 980 рублей за тонну, зимнее - на 0,96%, до 75 519 рублей. Цена на межсезонное топливо поднялась на 1,08% - до 61 133 рублей за тонну. При этом тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 1,24%, до 29 616 рублей, мазута - на 1,07%, до 28 763 рублей. В то же время стоимость авиакеросина выросла на 0,67% - до 80 367 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. В прошлую среду вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бензин, спбмтсб