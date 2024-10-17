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ЦБ намерен разрешить сдавать биометрию через мобильные приложения банков - 17.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ намерен разрешить сдавать биометрию через мобильные приложения банков
ЦБ намерен разрешить сдавать биометрию через мобильные приложения банков - 17.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ намерен разрешить сдавать биометрию через мобильные приложения банков
Банк России намерен разрешить россиянам сдавать биометрические данные через мобильные приложения банков - соответствующее решение принято, предстоит... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T13:27+0300
2024-10-17T13:27+0300
банк россии
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России намерен разрешить россиянам сдавать биометрические данные через мобильные приложения банков - соответствующее решение принято, предстоит регуляторная работа, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Finopolis 2024. "Давайте рассмотрим возможность сбора биометрии в мобильные приложения банков. Сейчас уже совершенно другая структура, архитектура отделений. Безусловно, очно если человек придет, он должен иметь возможность сдать. Для этого много что настроили, но запрос клиента - все-таки воспользоваться возможностью сдать биометрию в том приложении, в котором он привык", - сказала Скоробогатова. "Мобильное приложение банков - это один из тех случаев, когда, мне кажется, это надо делать", - добавила она. По словам Скоробогатовой, ЦБ необходимо будет "регуляторно поработать". При этом она подчеркнула, что банки – "настолько доверенные, защищенные среды", что такой сбор можно организовать совместно с ними. "Решение принято. Мы делаем сбор в мобильных приложениях банков. Это реально нам снимет просто 90% боли по сбору", - заключила первый зампред ЦБ.
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банки, биометрия
Банк России, Банки, биометрия
13:27 17.10.2024
 
ЦБ намерен разрешить сдавать биометрию через мобильные приложения банков

ЦБ намерен разрешить россиянам сдавать биометрию через приложения банков

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России намерен разрешить россиянам сдавать биометрические данные через мобильные приложения банков - соответствующее решение принято, предстоит регуляторная работа, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Finopolis 2024.
"Давайте рассмотрим возможность сбора биометрии в мобильные приложения банков. Сейчас уже совершенно другая структура, архитектура отделений. Безусловно, очно если человек придет, он должен иметь возможность сдать. Для этого много что настроили, но запрос клиента - все-таки воспользоваться возможностью сдать биометрию в том приложении, в котором он привык", - сказала Скоробогатова.
"Мобильное приложение банков - это один из тех случаев, когда, мне кажется, это надо делать", - добавила она.
По словам Скоробогатовой, ЦБ необходимо будет "регуляторно поработать". При этом она подчеркнула, что банки – "настолько доверенные, защищенные среды", что такой сбор можно организовать совместно с ними.
"Решение принято. Мы делаем сбор в мобильных приложениях банков. Это реально нам снимет просто 90% боли по сбору", - заключила первый зампред ЦБ.
 
Банк РоссииБанкибиометрия
 
 
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