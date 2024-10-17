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Путин поручил уделять внимание участию бизнеса в постройке спортобъектов

Путин поручил уделять внимание участию бизнеса в постройке спортобъектов - 17.10.2024, ПРАЙМ

Путин поручил уделять внимание участию бизнеса в постройке спортобъектов

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта поручил правительству России уделять особое внимание вопросам... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T20:40+0300

2024-10-17T20:40+0300

2024-10-17T20:56+0300

россия

владимир путин

бизнес

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УФА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта поручил правительству России уделять особое внимание вопросам участия бизнеса в сооружении спортивных объектов. Он отметил, что нужно стимулировать инвесторов. По его словам, не раз говорилось о том, что в сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы, субсидии, выгодные концессионные соглашения. "Я прошу правительство уделять этой задаче особое внимание, учитывать при формировании и реализации планов развития спортивной инфраструктуры. В полной мере это относится и к развитию индустрии спорта", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что все спортивные объекты, включая физкультурно-спортивные общества и федерации по видам спорта, спортклубы, лиги, фитнес-центры играют значимую роль в системе физического воспитания детей и молодежи, в формировании в обществе культуры активного здорового образа жизни, в развитии российской экономики, социальной сферы, современной инфраструктуры для жизни.Путин отметил, что деятельность таких организаций охватывает миллионы россиян и она заслуживает особого внимания со стороны государства, дополнительной поддержки, гибкого и эффективного контроля, который задавал бы высокую планку качеству работы и при этом не создавал бы бюрократических барьеров.

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россия, владимир путин, бизнес