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Настигло разочарование: почему Азия отвернулась от США и стремится в БРИКС? - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Настигло разочарование: почему Азия отвернулась от США и стремится в БРИКС?
Настигло разочарование: почему Азия отвернулась от США и стремится в БРИКС? - 17.10.2024, ПРАЙМ
Настигло разочарование: почему Азия отвернулась от США и стремится в БРИКС?
Растущее число стран, желающих вступить в БРИКС, свидетельствует о разочарованности Азии в навязанном Вашингтоном миропорядке, передает издание "Global Times". | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T11:03+0300
2024-10-17T11:03+0300
экономика
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Растущее число стран, желающих вступить в БРИКС, свидетельствует о разочарованности Азии в навязанном Вашингтоном миропорядке, передает издание "Global Times".Так, за последнее время к организации присоединились или подали заявку на вступление ряд стран, среди которых Сирия, Шри-Ланка, Таиланд, Малайзия и другие. Кроме того, в июне министры иностранных дел двенадцати государств встретились в России для участия в диалоге представителей своих МИД.Стремления азиатских стран стать частью БРИКС говорит о нескольких тенденциях в мировой политике. Прежде всего, это демонстрирует увеличивающийся разрыв между большей частью стран Азии и Вашингтоном. Этому способствует "стабильный политический фундамент" государств и расхождение их внутренних целей с американскими интересами.Кроме того, страны стремятся выйти на свободный рынок и обеспечить себе высокий экономический рост, что зачастую не соотносится с интересами Штатов. Это также демонстрирует усталость мирового истеблишмента от гегемонии Вашингтона. Наконец, БРИКС дает возможность заниматься открытой торговлей и не быть привязанным лишь к одному альянсу. В это же время США и часть западных союзников намеренно ограничивают свои рынки экономическими лагерями.Полный текст читайте на ИноСМИ
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азия, сша, брикс
Экономика, АЗИЯ, США, БРИКС
11:03 17.10.2024
 
Настигло разочарование: почему Азия отвернулась от США и стремится в БРИКС?

GT: стремление азиатских стран к членству в БРИКС говорит о разочаровании в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Растущее число стран, желающих вступить в БРИКС, свидетельствует о разочарованности Азии в навязанном Вашингтоном миропорядке, передает издание "Global Times".
Так, за последнее время к организации присоединились или подали заявку на вступление ряд стран, среди которых Сирия, Шри-Ланка, Таиланд, Малайзия и другие. Кроме того, в июне министры иностранных дел двенадцати государств встретились в России для участия в диалоге представителей своих МИД.
Стремления азиатских стран стать частью БРИКС говорит о нескольких тенденциях в мировой политике. Прежде всего, это демонстрирует увеличивающийся разрыв между большей частью стран Азии и Вашингтоном. Этому способствует "стабильный политический фундамент" государств и расхождение их внутренних целей с американскими интересами.
Кроме того, страны стремятся выйти на свободный рынок и обеспечить себе высокий экономический рост, что зачастую не соотносится с интересами Штатов. Это также демонстрирует усталость мирового истеблишмента от гегемонии Вашингтона.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
На Западе забили тревогу: немецкая экономика пострадала из-за Шольца
06:17
Наконец, БРИКС дает возможность заниматься открытой торговлей и не быть привязанным лишь к одному альянсу. В это же время США и часть западных союзников намеренно ограничивают свои рынки экономическими лагерями.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ЭкономикаАЗИЯСШАБРИКС
 
 
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