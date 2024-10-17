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Британия вывела из-под санкций члена совета директоров АМНТК "Союз"

Британия вывела из-под санкций члена совета директоров АМНТК "Союз" - 17.10.2024, ПРАЙМ

Британия вывела из-под санкций члена совета директоров АМНТК "Союз"

Лондон вывел из-под санкций члена совета директоров Авиамоторного научно-технического комплекса "Союз" Семена Симоняна. Это следует из документа, размещенного в | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T18:51+0300

2024-10-17T18:51+0300

2024-10-17T18:51+0300

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великобритания

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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Лондон вывел из-под санкций члена совета директоров Авиамоторного научно-технического комплекса "Союз" Семена Симоняна. Это следует из документа, размещенного в четверг на сайте британского кабмина. В документе сказано, сто "следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Семен Мкртычович Симонян". Санкции в отношении в Симоняна ввели в декабре прошлого года.

https://1prime.ru/20241017/sanktsii-852236119.html

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великобритания, санкции против рф