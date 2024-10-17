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Британия вывела из-под санкций члена совета директоров АМНТК "Союз" - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Британия вывела из-под санкций члена совета директоров АМНТК "Союз"
Британия вывела из-под санкций члена совета директоров АМНТК "Союз" - 17.10.2024, ПРАЙМ
Британия вывела из-под санкций члена совета директоров АМНТК "Союз"
Лондон вывел из-под санкций члена совета директоров Авиамоторного научно-технического комплекса "Союз" Семена Симоняна. Это следует из документа, размещенного в | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T18:51+0300
2024-10-17T18:51+0300
политика
великобритания
санкции против рф
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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Лондон вывел из-под санкций члена совета директоров Авиамоторного научно-технического комплекса "Союз" Семена Симоняна. Это следует из документа, размещенного в четверг на сайте британского кабмина. В документе сказано, сто "следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Семен Мкртычович Симонян". Санкции в отношении в Симоняна ввели в декабре прошлого года.
https://1prime.ru/20241017/sanktsii-852236119.html
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великобритания, санкции против рф
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ
18:51 17.10.2024
 
Британия вывела из-под санкций члена совета директоров АМНТК "Союз"

Британия вывела из-под санкций члена совета директоров АМНТК "Союз" Семена Симоняна

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Лондон вывел из-под санкций члена совета директоров Авиамоторного научно-технического комплекса "Союз" Семена Симоняна. Это следует из документа, размещенного в четверг на сайте британского кабмина.
В документе сказано, сто "следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Семен Мкртычович Симонян".
Санкции в отношении в Симоняна ввели в декабре прошлого года.
Американский флаг, Вашингтон, США
США расширили санкционные списки по России, Ирану и борьбе с терроризмом
18:27
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯсанкции против РФ
 
 
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