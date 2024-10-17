Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Штраф за пропаганду чайлдфри составит 5 миллионов рублей, заявили в Госдуме - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241017/chayldfri-852228592.html
Штраф за пропаганду чайлдфри составит 5 миллионов рублей, заявили в Госдуме
Штраф за пропаганду чайлдфри составит 5 миллионов рублей, заявили в Госдуме - 17.10.2024, ПРАЙМ
Штраф за пропаганду чайлдфри составит 5 миллионов рублей, заявили в Госдуме
Государственная Дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри в интернете, СМИ, рекламе и иных... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T14:07+0300
2024-10-17T14:07+0300
госдума
идеология
вячеслав володин
валентина матвиенко
дети
https://cdnn.1prime.ru/img/83740/17/837401783_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_4bda7f45d1aae5052aa875630935d71e.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Государственная Дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри в интернете, СМИ, рекламе и иных источниках, а также одобрила размер штрафа за пропаганду идеологии.Авторами законопроектов стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы. Авторы проекта обратили внимание, что подобное решение не направлено на женщин, не желающих иметь детей, однако предусматривает ограничение деструктивного контента. Так, согласно проекту, за пропаганду идеологии граждане будут обязаны выплатить от 50 до 100 тысяч рублей, должностные лица – от 100 до 200 тысяч рублей, юридические лица – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае использования средств массовой информации штрафы для всех категорий увеличиваются - до 200 тысяч, 400 тысяч и 4 миллионов рублей соответственно.Рестрикции будут усилены в отношении преступлений, совершенных среди несовершеннолетних, и превысят вышеуказанные штрафы на сумму от 100 тысяч до миллиона рублей.В отношении иностранных граждан будут применены те же меры, а также введен арест до 15 суток и выдворение из страны.
https://1prime.ru/20241017/platforma-852217007.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83740/17/837401783_0:0:2271:1703_1920x0_80_0_0_040c9818d1452d83ea2a37248ef11711.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, идеология, вячеслав володин, валентина матвиенко, дети
Госдума, идеология, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, дети
14:07 17.10.2024
 
Штраф за пропаганду чайлдфри составит 5 миллионов рублей, заявили в Госдуме

ГД приняла в I чтении проект о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛето в Москве
Лето в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Государственная Дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри в интернете, СМИ, рекламе и иных источниках, а также одобрила размер штрафа за пропаганду идеологии.
Авторами законопроектов стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы. Авторы проекта обратили внимание, что подобное решение не направлено на женщин, не желающих иметь детей, однако предусматривает ограничение деструктивного контента.
Так, согласно проекту, за пропаганду идеологии граждане будут обязаны выплатить от 50 до 100 тысяч рублей, должностные лица – от 100 до 200 тысяч рублей, юридические лица – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае использования средств массовой информации штрафы для всех категорий увеличиваются - до 200 тысяч, 400 тысяч и 4 миллионов рублей соответственно.
Рестрикции будут усилены в отношении преступлений, совершенных среди несовершеннолетних, и превысят вышеуказанные штрафы на сумму от 100 тысяч до миллиона рублей.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
В Госдуме разработали рекомендации по регулированию цифровых платформ
05:25
В отношении иностранных граждан будут применены те же меры, а также введен арест до 15 суток и выдворение из страны.
 
ГосдумаидеологияВячеслав ВолодинВалентина Матвиенкодети
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала