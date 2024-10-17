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Штраф за пропаганду чайлдфри составит 5 миллионов рублей, заявили в Госдуме

Штраф за пропаганду чайлдфри составит 5 миллионов рублей, заявили в Госдуме - 17.10.2024, ПРАЙМ

Штраф за пропаганду чайлдфри составит 5 миллионов рублей, заявили в Госдуме

Государственная Дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри в интернете, СМИ, рекламе и иных... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T14:07+0300

2024-10-17T14:07+0300

2024-10-17T14:07+0300

госдума

идеология

вячеслав володин

валентина матвиенко

дети

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Государственная Дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри в интернете, СМИ, рекламе и иных источниках, а также одобрила размер штрафа за пропаганду идеологии.Авторами законопроектов стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы. Авторы проекта обратили внимание, что подобное решение не направлено на женщин, не желающих иметь детей, однако предусматривает ограничение деструктивного контента. Так, согласно проекту, за пропаганду идеологии граждане будут обязаны выплатить от 50 до 100 тысяч рублей, должностные лица – от 100 до 200 тысяч рублей, юридические лица – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае использования средств массовой информации штрафы для всех категорий увеличиваются - до 200 тысяч, 400 тысяч и 4 миллионов рублей соответственно.Рестрикции будут усилены в отношении преступлений, совершенных среди несовершеннолетних, и превысят вышеуказанные штрафы на сумму от 100 тысяч до миллиона рублей.В отношении иностранных граждан будут применены те же меры, а также введен арест до 15 суток и выдворение из страны.

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госдума, идеология, вячеслав володин, валентина матвиенко, дети